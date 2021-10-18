全新廚房、廁所啟用 萬里頂寮社區好方便

萬里區的頂寮社區發展協會，礙於廚房空間與設備都不足，志工們準備餐食相當不易，在新北市議員周雅玲協助下，重新打造新廚房與廁所，連照明、採光、通風、排水都有所改善，社區志工們煮湯圓慶祝，市議員周雅玲也來炒菜，試用驗收廚房是否符合煮飯的需求。

市議員周雅玲說，頂寮社區因為建物老舊，廚房與廁所狀態並不好，在去年應用建議款經費重新打造新廚房與廁所，現在不但廚房廁所都舒適好用，連照明、採光、通風、排水都有所改善，期待未來活動能夠多多辦這裡，造福社區長輩與成員。

符合高度的料理台、爐、灶、排油煙機還有舒適的空間，十幾個志工一起準備餐點都沒有問題，加上雙門出入口的動線，讓煮飯、上菜不會打結，不只是廚房啟用，社區據點裡的廁所也一併翻新，男廁、女廁分開，還多了殘障廁所，讓行動不便者與長者使用上都可以更舒適。

萬里區長粘雪琴表示，頂寮社區發展協會近來成立了關懷據點，未來長輩共餐、動健康都會常常舉辦，因此好的環境才能提供長輩舒適的運動空間，感謝市議員周雅玲的協助，讓頂寮社區發展協會據點變得更舒適。

廚房啟用的第一天，社區志工就準備了一桌子的菜要邀請社區成員們一起同樂，還有象徵好兆頭的湯圓，要為新廚房、新廁所落成增添好預兆，區長也期待透過設備的更新、改善，能夠讓社區共餐活動辦理更有效率，造福更多的社區成員與長輩。