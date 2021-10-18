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田園城市從里開始 淡水新興里推魚菜共生治蚊蟲

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區新興里週六開辦飼養蓋斑鬥魚、魚菜共生系統課程，教里民打造低碳綠生活。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新興里週六開辦飼養蓋斑鬥魚、魚菜共生系統課程，教里民打造低碳綠生活。 圖／紅樹林有線電視提供

隨著疫情愈來愈趨緩，淡水區新興里也開始將市民課程動了起來，為美化里內環境及防治登革熱，解決都市蚊蟲孳生等問題，新興里長與新北市淡水社區大學低碳推廣中心每週六開辦飼養蓋斑鬥魚、魚菜共生系統課程，教里民打造低碳綠生活。

新興里長吳錦泉表示，這次的課程感謝市議員陳偉杰、新北市環保局及淡水社區大學，帶來一連串的課程，教大家如何種植香草，飼養蓋斑鬥魚打造魚菜共生系統，包括製作種植香草非常重要的仿生箱，不只如此，里長也希望透過種植多種在地食材蔬菜，可以提供給里內的銀髮族共餐活動，達到一舉數得的效果。

里長吳錦泉指出，在新興里內大樓林立，因此也在附近幾個社區當中製作屋頂農場，也將這些農場所種植的蔬菜給共餐活動，藉由課程教大家養殖蓋斑鬥魚，同時也提供魚菜共生，將環境綠化減少蚊蟲孳生，又可以有無毒營養的蔬菜可以食用，將低碳生活真正的落實在社區當中。

淡水 社區大學

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