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基隆河汐止步道夜昏暗 加裝LED燈保安全

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止的基隆河河濱步道照明不足，新北市議員廖先翔就爭取在低矮的欄杆上加裝LED燈。 圖／觀天下有線電視提供
汐止的基隆河河濱步道照明不足，新北市議員廖先翔就爭取在低矮的欄杆上加裝LED燈。 圖／觀天下有線電視提供

汐止基隆河河濱步道，白天、晚上都有很多人散步、騎自行車，不過，在南陽橋到中興路段，因為，照明不足，一旁的路燈也被大樹遮擋住，晚上很暗不安全，新北市議員廖先翔就爭取在低矮的欄杆上加裝LED燈，現在照明充足，也吸引越來越多人晚上走河濱步道休閒運動。

新北市議員廖先翔指出，基隆河右岸大概從中興橋到南陽橋這一段，平時黃昏或是假日來這邊運動休閒的民眾非常的多，但是有發現一到晚上就幾乎沒有民眾在走，可能只有少數從台北市騎腳踏車回汐止的民眾而已，發現最大的原因是光線照明不足，過去都是仰賴路燈，但是這邊長期以來生態非常好，樹也越來越茂密，晚上一部分是燈不夠密集、一部分是樹葉茂密導致晚上非常的昏暗，民眾晚上都不敢來步道走。

廖先翔表示，為了改善晚上昏暗的問題，因為大樹茂密顧及到生態以及夏天遮蔭的關係，不考慮做修剪，而是直接在矮欄杆附掛LED燈，增加低矮的照明，同時又不影響樹木的生長，現在設施都做好了，晚上來步道散步的民眾也越來越多，也歡迎大家在後疫情時代能夠多出來走走多出來運動。

中興里長蔡振國說，因為，前方是工業區，晚上也有不少人下班走步道接中興路回家或是搭車，led燈設置完成，晚上散步的人變多了，晚上巡守隊巡邏也很有感，對夜歸或是休閒散步的民眾都更安全。

汐止 基隆

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