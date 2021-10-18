受漏水之苦20年 土城國際公園城居民總算盼到管線換新

新北市土城一處社區應自來管線老舊常有漏水問題，每期漏掉5千噸水導致社區每年要多繳27萬元，13年前還被颱風辛樂克摧殘讓漏水問題更嚴重。近期台灣自來水公司終於核定約2300萬要修繕，預計明年3月完工，可造福社區內252戶住戶。

土城「國際公園城」建於1980年代，屬於高地社區，裡面自來水管線原是私人財產內線，多年前就頻繁漏水，社區內252戶平均每戶每期要多分攤20到30度水費，換算下來每年電費會多27萬元。

土城青山里長姚韋華指出，社區管線過去為建商所蓋，但房子蓋好後建商就神隱，居民得靠加壓馬達打水，台水在附近雖設有加壓站，但13年前又因辛樂克颱風來襲，社區地基被掏空，漏水問題變得更嚴重。

立委吳琪銘認為，國際公園城居民期盼水管汰舊換新已經超過20年，水利署2018年提出「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，希望能藉此爭取換新，降低漏水率並減少水資源浪費，提供穩定用水水壓與品質。

在吳琪銘推動下，台水在去年把國際公園城納入老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫中，由水利署、新北市府與社區住戶依比例共同負擔2336萬元經費，並在今天舉辦開工典禮。

台水第12區處長邱憲龍表示，換新工程將分2期作業，針對社區管線老舊狀況，會把所有管線撤換為不鏽鋼材質，延長使用年限，而這也是首次對高地社區全面汰換自來水管線，估計明年3月可完工。

除土城國際公園城外，目前台水正評估要在泰山碧瑤社區汰換管線，未來會跟社區討論加壓站以及配水池要設在哪邊，若結果是好的，會再延續跟其他新北市老舊社區溝通，解決水管老舊問題。