新北民代質疑200億蓋3條輕軌必要性 市府：可創造效益

新北市積極推動的五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌皆尚未通過中央審核。新北市議員李坤城認為，淡海輕軌到現在虧了約10億，新北還想花200億蓋3條輕軌，擔心未來虧損漏洞變更大。新北市捷運局長李政安表示，交通規畫須看整體，捷運就像主幹道，能串連公車、YouBike等大眾運輸工具，通車產生的效益不是單看營收可衡量，另外五泰、八里輕軌都已通過交通部審核，若行政院核定便能立刻招商、規畫。

李坤城指出，新北市長侯友宜喊出的五泰輕軌被交通部退了7次，八里輕軌現在送到國發會，但也是前途未卜，深坑輕軌則是連交通部都還尚未審核過關， 預計這3條輕軌在侯友宜任期內都無法通過中央核定。

李坤城表示，這3條捷運總經費約200億，新北市府應當思考到底有沒有興建的必要性，若市府是為了交通、觀光的發展，也許可以換個角度想想，將這筆資金用在更適當的地方，藉此來為地方發展達到更多效益。

李政安回應，淡海輕軌在侯友宜任內約只虧損4億，且大眾運輸發展初期通常都會碰上這樣的情形，加上去年與今年都還有受到疫情影響，也使營收受到影響，但近期疫情趨緩，平均運量已回復至1萬多人次，上周漁人碼頭煙火時，運量甚至達到2萬多人次，代表淡海輕軌不只有通勤功能，還能帶來觀光效益，他們對淡海輕軌有信心。

李政安指出，目前深坑輕軌路線仍在調整中，但五泰輕軌、八里輕軌都已經通過交通部審核，只待行政院核定變能立刻招商、規畫、動工。