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北市7000名志工助孩童上學 導護裝備配比竟僅18％

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
議員汪志冰今在北市議會教育部門質詢指出，導護志工辛苦執勤，但所需裝備多項無法符合配比，尤其安全警示的導護旗竟僅18％。圖／摘自直播
議員汪志冰今在北市議會教育部門質詢指出，導護志工辛苦執勤，但所需裝備多項無法符合配比，尤其安全警示的導護旗竟僅18％。圖／摘自直播

北市142所公立國民小學有12.6萬學生，每天上下學需要7000名交通志工導護協助通學安全，議員汪志冰今在教育部門質詢指出，導護志工辛苦執勤，但所需裝備多項無法符合配比，尤其安全警示的導護旗竟僅18％，甚至連個人用品如背心、帽子、哨子、雨衣都無法1比1。汪志冰質疑，導護志工每月替市府省下2350萬經費，但市府給的配備卻差這麼多，令人不勝唏噓。

台北市各國民小學上下學門口都可以看到許多身穿制服的交通導護身影，汪志冰指出，導護志工裝備包含導護旗、導護棒、背心、帽子、哨子、雨衣、手套共7項，但各校配備除手套超出人數配比需求外，其他沒有一項符合配比，尤其導護旗只有18％，連個人用品如背心、帽子、哨子、雨衣都無法滿足一人一套，整體而言各項裝備配比僅僅18％至59％不等；她批評，不足的部分難道要志工自費購置還是輪流穿戴。

北市教育局長曾燦金表示，針對配備將再確實盤點，若有需求就會做出提供，滿足導護志工的需求。

汪志冰表示，台北市142所公立學校目前有7215名交通導護志工，學期間平均每日執勤時間1至1.5小時。市府以往認為志工付出理所當然，以為每年頒個「感謝狀」就足以慰勞這批死忠義工的付出，且教育局自108至110年編列導護志工的裝備及研習預算分別為463、369、369萬餘，年年減少，因此她要求，教育局盡速盤點各校交通導護裝備配比情形，並且調查裝備適用狀況予以調整項目或增編預算。

教育局副局長陳素慧在會後表示，裝備及研習預算均為核實編列，若有需求將再處理。至於導護志工裝備，由於志工為排班制，因此已提供每位志工每人一套，共7項的裝備，維護個人衛生，且有利志工可由家中直接前往導護工作，不需再至校內換裝，各校校內則另外放置庫存裝備，因此北市裝備比超過百分之百。

北市 教育局 汪志冰

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