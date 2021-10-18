影／關渡大橋機車道不見了 機車族仍擔心遭逼車

關渡大橋自5月增設雙主柱護欄分隔引起爭議後，立委洪孟楷又指出，過去2天發現匝道畫上槽化線導致車道縮減，要求公路總局說明清楚。公總今天也發布聲明，在關渡大橋塞車無解下，決定以安全為前提，取消上橋機車專用道並適當縮減車道，避免上橋匯流時造成危險。

公總5月在關渡大橋裝雙主柱護欄後，就有事故傳出，公總指出，對已經習慣通行關渡大橋的當地人，有新改動都會需要適應，就目前觀察結果看來，事故率有下降。

在淡江大橋還沒完工前，關渡大橋是淡水現有唯一聯外橋梁，但匝道最寬可達6公尺，上橋卻只剩3.5公尺，機車從匝道專用道縮減到橋上混合車道容易有危險，公總才決定取消上橋時機車專用道並畫設槽化線，只保留下橋機車專用道。

洪孟楷認為，公總在沒事先知會民眾下就畫設槽化線早成車道縮減，不符大家習慣，過去關渡大橋多次爭議公總都是頭痛醫頭、腳痛醫腳，應該好好聽地方跟用路人的聲音。

公總第一養護工程處中和工務段長游旻達指出，上個月有跟里長、民代與路權團體會勘，橋上寬度不足是事實，巔峰時間必然塞車，既然塞車問題難解，先就安全層面去改善，適度縮減空間並改成混合車道，讓機車不是只能騎在右邊，避免上橋時往內靠造成危險。

台灣機車路權促進會認為，公總既然要改，就該統一取消機車專用道或保留，不是每次出狀況就只做一點，機車族在混合車道常被汽車逼車，這點也希望政府宣導前後車概念，改變駕駛人思維。