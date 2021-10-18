快訊

城中城大火為何釀46死？ 原來樓層防火門全被拆去賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／關渡大橋機車道不見了 機車族仍擔心遭逼車

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
公路總局針對關渡大橋在今年先設置雙主柱護欄，現在又取消上橋機車專用道，路權團體呼籲應該要改一次改完。圖／公路總局提供
公路總局針對關渡大橋在今年先設置雙主柱護欄，現在又取消上橋機車專用道，路權團體呼籲應該要改一次改完。圖／公路總局提供

關渡大橋自5月增設雙主柱護欄分隔引起爭議後，立委洪孟楷又指出，過去2天發現匝道畫上槽化線導致車道縮減，要求公路總局說明清楚。公總今天也發布聲明，在關渡大橋塞車無解下，決定以安全為前提，取消上橋機車專用道並適當縮減車道，避免上橋匯流時造成危險。

公總5月在關渡大橋裝雙主柱護欄後，就有事故傳出，公總指出，對已經習慣通行關渡大橋的當地人，有新改動都會需要適應，就目前觀察結果看來，事故率有下降。

在淡江大橋還沒完工前，關渡大橋是淡水現有唯一聯外橋梁，但匝道最寬可達6公尺，上橋卻只剩3.5公尺，機車從匝道專用道縮減到橋上混合車道容易有危險，公總才決定取消上橋時機車專用道並畫設槽化線，只保留下橋機車專用道。

洪孟楷認為，公總在沒事先知會民眾下就畫設槽化線早成車道縮減，不符大家習慣，過去關渡大橋多次爭議公總都是頭痛醫頭、腳痛醫腳，應該好好聽地方跟用路人的聲音。

公總第一養護工程處中和工務段長游旻達指出，上個月有跟里長、民代與路權團體會勘，橋上寬度不足是事實，巔峰時間必然塞車，既然塞車問題難解，先就安全層面去改善，適度縮減空間並改成混合車道，讓機車不是只能騎在右邊，避免上橋時往內靠造成危險。

台灣機車路權促進會認為，公總既然要改，就該統一取消機車專用道或保留，不是每次出狀況就只做一點，機車族在混合車道常被汽車逼車，這點也希望政府宣導前後車概念，改變駕駛人思維。

游旻達表示，目前只會改上橋，已經完成台北、淡水端2處匝道畫設槽化線，日後會再畫五股與八里端，提醒民眾匝道速限30公里，在講求安全下還是要照速限行駛，未來也會辦地方說明會跟民眾講解。洪孟楷則要求，公總要在2周內召開說明會，並希望增設指示牌提早告知以及改善槽化線材質避免下雨打滑。

公路總局將原先上關渡大橋匝道右側的機車專用道改畫槽化線，左側變成混合車道。圖／公路總局提供
公路總局將原先上關渡大橋匝道右側的機車專用道改畫槽化線，左側變成混合車道。圖／公路總局提供

車道 塞車 洪孟楷 機車族

延伸閱讀

避免內輪差釀禍 立院初審通過大車須裝「這三項」輔助

相關新聞

影／關渡大橋機車道不見了 機車族仍擔心遭逼車

關渡大橋自5月增設雙主柱護欄分隔引起爭議後，立委洪孟楷又指出，過去2天發現匝道畫上槽化線導致車道縮減，要求公路總局說明清...

北市家長會年捐6千多萬元 議員：勿把家長當「提款機」

市議員王欣儀今日在教育部門質詢時指出，北市各級學校「家長會」一年總捐助金額超過6千多萬元，根本是把家長當作提款機，她要求...

藍皮解憂號復駛 台鐵司機員：遇到老朋友

載滿許多人通勤回憶、備受鐵道迷喜愛的藍皮普快列車2020年底正式停駛，轉型為台鐵局懷舊「藍皮解憂號觀光列車」，由取得經營...

安坑輕軌首輛列車進駐 民代籲市府做好交通配套

新北市安坑輕軌首輛列車在9月底進駐安坑機廠，全線將配置15列車，每列將配置5個車廂，可搭載265名旅客，配色採「光耀金」...

鶯歌、五股市場相繼招商 申請最高28個月免付租金

新北市五股區沒半個公有市場，年初市府花8500萬把五股工商立體停車場1樓改建，預計明年3月盼到首座公有市場。市場處今天舉...

福安國中3校犬 學生遛狗好療癒

位於社子島的台北市福安國中，10多年前開始認養第一隻校犬「烏瑪」，至今已領養3隻校犬，校長唐廷俊說，校犬不僅可以讓學生體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。