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安坑輕軌列車進廠測試 預定111年底通車

中央社 / 新北18日電

新北市政府捷運工程局今天表示，安坑輕軌列車已進駐機廠測試，預定將於明年上線進行軌道動態測試及耐久性測試，朝民國111年底完工通車目標再邁進一步。

新北市長侯友宜上午前往安坑輕軌機廠，了解首列車進駐情形，他接受媒體聯訪時表示，安坑輕軌列車的配備符合國產國造精神，42%是國產製作，國造比例比淡海輕軌列車22%還多。

他表示，列車明年年初就會在安坑輕軌上測試，讓市民朋友可以欣賞安坑輕軌列車之美。安坑輕軌目前施工進度非常順利，施工進度已經達到83%，期待安坑輕軌在111年的年底能夠順利通車。

新北捷運局表示，安坑輕軌繼7月全線高架橋合龍後，持續進行高架軌道鋪設及機電系統工程施工，同時，安坑輕軌列車也在9月底進駐安坑機廠，進行接收檢查、靜態功能測試與行駛測試。

新北捷運局表示，其餘14列車也會依照計畫排程，陸續運抵安坑機廠，接續明年列車將至正線軌道，進行動態測試與耐久性測試，持續朝111年底完工目標努力。

淡海輕軌

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