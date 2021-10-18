議員質疑體驗營恐成漏洞 北市教育局允全盤調查管理

新北市虎豹潭意外釀6人遭溪水沖走。台北市議員汪志冰今天質詢，北市府應通盤調查有多少業者從事類似活動並嚴加管理；台北市教育局長曾燦金說，將調查、管理和嚴格要求。

天大地方自然文化有限公司透過臉書（Facebook）專頁「大方體驗自然」，號召民眾參與新北市雙溪區虎豹潭自然體驗營活動，公司股東蘇女16日帶隊率31人進行，返程卻有6人遭溪水沖走。目前搜救已尋獲4具遺體，尚有2人失蹤。

中國國民黨籍台北市議員汪志冰下午在台北市議會教育委員會質詢，虎豹潭意外引發各界關注，台北市政府專案調查進度為何？除慰問之外有無積極作為，不要「今天公祭、明天忘記」。

汪志冰指出，活動主辦單位竟無主管機關管理，形成「中央無專法、地方無法依循」，造成許多活動機構可應運而生，而家長們也只能用「口碑」選擇參與，形成政府管理盲點。

她說，北市有許多補習班寒、暑假都有舉行類似的體驗活動，教育局是否有掌握相關單位數量和管理；另有些學校也會進行類似戶外活動，像是北市8所實驗學校戶外活動多，相關師資有無合法證照？教育局都應進行通盤調查，才能以同樣標準要求，否則就是大漏洞。

曾燦金答詢表示，北市府已組跨部門單位努力處理，除針對廠商公司登記和脫產部分，都有和檢察官進行密切聯繫處理；學生關懷部分，兩學校校長也有到場慰問學生和家屬。

他說，這種複合式、多元活動，從商業登記、公司營運等事項會衍生相關作為，但中央目前沒有專法管理。

曾燦金表示，教育局轄下可管單位，包括北市幼兒園、中小學、社區大學、補習班和安親班等，但民間單位不在教育局納管範圍內。

他允諾，會針對教育局轄下管理單位盡快做全盤調查和管理；實驗學校舉辦類似活動，相關師資證照和保險等制度都有掌握；至於補習班、社區大學、課後安親班的營隊活動，也會進行嚴格要求和輔導。