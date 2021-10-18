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北市上半年不實廣告497件 開罰3696萬元

中央社 / 台北18日電

台北市衛生局今天公布110年上半年食藥粧違規廣告處分，共開罰497件、裁罰3696萬元，如食品稱可增強免疫力、化粧品稱可促進膠原蛋白增生等涉及醫療效能宣稱，這些說詞都違法。

北市衛生局新聞稿表示，統計110年上半年違規廣告查緝成果，食品、藥物及化粧品違規廣告共開罰497件、裁罰新台幣3696萬元。其中食品266件、裁罰1412萬元（38.2%），件數最多且金額最高；化粧品佔189件，裁罰金額1168萬元（31.6%），藥品或醫療器材42件、裁罰1116萬元（30.2%）。

衛生局進一步分析，違規食品廣告以宣稱提升免疫力類最多，其次為減肥瘦身類29件，以及宣稱皮膚美容類25件；違規化粧品以宣稱促進細胞活動或膠原蛋白增生類最多，其次為宣稱消炎、消腫共55件；生髮育毛類宣稱共15件。

衛生局指出，一般食品僅提供人體所需營養素及熱量，並不具備增強抵抗力，也無治療疾病的效果；化粧品僅施於人體外部修飾容貌等，並不具消炎、對抗病毒等醫療效能。

衛生局提醒業者，一般商品廣告不得有醫療效能用語，若產品有醫療用途，應依相關規定辦理查驗登記，刊登廣告也要事先申請核准。

衛生局 廣告 膠原蛋白

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