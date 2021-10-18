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安坑輕軌首輛列車進駐 民代籲市府做好交通配套

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
安坑輕軌列車每列有5節車廂，共有62個座位，可載265名旅客。記者張睿廷／攝影
安坑輕軌列車每列有5節車廂，共有62個座位，可載265名旅客。記者張睿廷／攝影

新北市安坑輕軌首輛列車在9月底進駐安坑機廠，全線將配置15列車，每列將配置5個車廂，可搭載265名旅客，配色採「光耀金」，目前進度已達83%，預計明年底完工通車。新北市議員陳永福表示，安坑有許多市民居住地方較為偏遠，盼市府通車時增設接駁車、YouBike，並調整公車路線，做好交通配套。新北市交通局長鍾鳴時表示，市府在捷運通車前都會檢討地方公車路線，並增設接駁車，全力串連安坑大眾運輸網路。

安坑輕軌路線全長7.5公里，共設置9座候車站、1座機廠，沿途會行經新店區安一路、安捷路、安和路，並以安心橋橫快新北環河快速道路及新店溪，在十四張站可銜接捷運環狀線做轉乘，將節省通勤雙北市區時間約15至20分鐘。

新北市安坑輕軌繼7月全線高架橋合龍後，首輛列車也於9月底進駐安坑機廠，並開始執行靜態功能測試與行駛測試，離通車又更進了一步，新北市長侯友宜今日上午前往視察工程進度。

侯友宜表示，安坑輕軌全線將配置15列車子，且都是在台灣車輛公司生產，列車採用國內的車體牆板、空調、電纜、座椅、照明，每列會有5節車廂，共有62個座位，可載265名旅客。安清輕軌國產化比例達42%，針對國車國造的目標又往前了一步。

新北市捷運局指出，安坑輕軌目前進度已達83%，平面段已完成土體主建工程及軌道鋪設，高架段則在施作軌道鋪設與機電系統，現在首輛列車進駐後，將開始執行相關測試，其餘14輛列車也會依照計畫排程，陸續運抵安坑機廠，目標是在明年底完工通車。

陳永福表示，地方相當期待安坑輕軌通車，不過該地區有些民眾住處較為偏遠，希望市府能修改公車路線，並增設接駁車，讓所有安坑市民都能更方便搭車至捷運站，搭乘輕軌至外地。

鐘鳴時回應，只要捷運路線通車，市府都會檢討公車路線，一定會讓銜接起大眾運輸工具，目前也有因應地方需求，規畫4條新路線接駁車至周邊社區，讓附近民眾能夠更方便去搭乘安坑輕軌，若地方還有其他需求及問題，也會再去了解，並思考解決方法。

新北市捷運局近期將開始執行安坑輕軌的功能、行駛測試，預計明年底通車。記者張睿廷／攝影
新北市捷運局近期將開始執行安坑輕軌的功能、行駛測試，預計明年底通車。記者張睿廷／攝影
新北市安坑輕軌首輛列車正式進駐，車廂顏色採用「光耀金」，相當具有特色。記者張睿廷／攝影
新北市安坑輕軌首輛列車正式進駐，車廂顏色採用「光耀金」，相當具有特色。記者張睿廷／攝影

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