快訊

遭網紅小玉「換臉」成謎片女主角 黃捷：走法律程序提告

北市動物園人潮回升 這些NG行為遊客別做

中央社 / 台北18日電

北市動物園今天表示，隨著疫情趨緩，動物園遊客增多，但亂丟垃圾、閃光燈與驚呼聲太大、異物掉進水池等行為會驚擾到動物，動物園籲民眾遵守參觀規定，一起學習尊重自然。

台北市立動物園的新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，疫苗覆蓋率也持續提升，動物園人潮增多，但漸漸增加的環境音量分貝數，以及戶外活動場內時不時出現的垃圾異物讓園方頭痛不已。

動物園表示，遊客常在水池邊欣賞紅鶴進食，經常有人因為興奮不小心把手機、太陽眼鏡或各種隨身物品掉進池裡，讓保育員時不時得下水去撈或清理異物；此外，閃光燈和過大的驚呼聲也難免干擾動物。

動物園指出，曾經有民眾抱著小孩跨坐在欄杆上觀察白犀牛，卻不小心讓小孩的鞋子掉到活動場中，這些行為很容易造成動物緊張甚至誤食異物。

動物園表示，在園區中為了讓遊客可以更容易觀察動物，特別在安全規範下，設計較低的欄杆或是較沒有距離感的強化玻璃，但反倒常因為遊客不當的參觀行為，讓動物感到緊迫，甚至造成潛在危險。

動物園提醒，請民眾注意參觀警示標語，盡可能放低音量，遵守相關參觀規定，希望藉由提升遊客對動物的了解，進而學習如何更尊重動物。

動物園 疫情 北市

延伸閱讀

北市秒殺額滿 蔡炳坤嗆中央急就章：開60萬量不負責任

管委會成立比例全台最低？北市強調：分母數不同

北市65歲莫德納第二劑預約截止 超過6.2萬人預約

野生動物「吃土」當吃補 動物園補充微量元素靠保育員

相關新聞

安坑輕軌首輛列車進駐 民代籲市府做好交通配套

新北市安坑輕軌首輛列車在9月底進駐安坑機廠，全線將配置15列車，每列將配置5個車廂，可搭載265名旅客，配色採「光耀金」...

藍皮解憂號復駛 台鐵司機員：遇到老朋友

載滿許多人通勤回憶、備受鐵道迷喜愛的藍皮普快列車2020年底正式停駛，轉型為台鐵局懷舊「藍皮解憂號觀光列車」，由取得經營...

鶯歌、五股市場相繼招商 申請最高28個月免付租金

新北市五股區沒半個公有市場，年初市府花8500萬把五股工商立體停車場1樓改建，預計明年3月盼到首座公有市場。市場處今天舉...

福安國中3校犬 學生遛狗好療癒

位於社子島的台北市福安國中，10多年前開始認養第一隻校犬「烏瑪」，至今已領養3隻校犬，校長唐廷俊說，校犬不僅可以讓學生體...

今訴願會 陽明山保變住6-6 翻案否受關注

陽明山保護區變更住宅區6-6開發案環境影響評估走了24年，爭議未解，北市環評大會原本去年10月決議要求重辦環評，等同將開...

校園認養犬貓 北市吊車尾挨轟

台北市動物之家新建工程案因經費暴增，市長柯文哲下令暫緩，但議員調閱資料發現，動物之家超收已達法定收容的1.5至1.8倍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。