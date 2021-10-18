北市動物園人潮回升 這些NG行為遊客別做

北市動物園今天表示，隨著疫情趨緩，動物園遊客增多，但亂丟垃圾、閃光燈與驚呼聲太大、異物掉進水池等行為會驚擾到動物，動物園籲民眾遵守參觀規定，一起學習尊重自然。

台北市立動物園的新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，疫苗覆蓋率也持續提升，動物園人潮增多，但漸漸增加的環境音量分貝數，以及戶外活動場內時不時出現的垃圾異物讓園方頭痛不已。

動物園表示，遊客常在水池邊欣賞紅鶴進食，經常有人因為興奮不小心把手機、太陽眼鏡或各種隨身物品掉進池裡，讓保育員時不時得下水去撈或清理異物；此外，閃光燈和過大的驚呼聲也難免干擾動物。

動物園指出，曾經有民眾抱著小孩跨坐在欄杆上觀察白犀牛，卻不小心讓小孩的鞋子掉到活動場中，這些行為很容易造成動物緊張甚至誤食異物。

動物園表示，在園區中為了讓遊客可以更容易觀察動物，特別在安全規範下，設計較低的欄杆或是較沒有距離感的強化玻璃，但反倒常因為遊客不當的參觀行為，讓動物感到緊迫，甚至造成潛在危險。

動物園提醒，請民眾注意參觀警示標語，盡可能放低音量，遵守相關參觀規定，希望藉由提升遊客對動物的了解，進而學習如何更尊重動物。