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疫情衝擊公益勸募 吳怡農串聯北市議員捐五倍券

中央社 / 台北18日電

疫情衝擊公益團體勸募，民進黨台北市黨部今天表示，市黨部主委吳怡農和黨內台北市議員許淑華、吳沛憶、阮昭雄等多人，共同串聯捐五倍券做公益，並號召民眾一同響應。

民進黨台北市黨部今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊民生經濟，讓許多小店撐不下去，也讓很多非營利組織、慈善公益團體幾乎斷炊，不得不縮減扶助名額且難以正常營運。

為協助公益團體度過難關，市黨部說，吳怡農偕同黨內台北市議員鍾佩玲、江志銘、李建昌、張茂楠、許家蓓、許淑華、吳沛憶、王閔生、阮昭雄和簡舒培等人，共同串聯捐出五倍券做公益。

其中，吳怡農各捐贈五倍券1000元給消防員工作權益促進會、安得烈慈善協會和喜憨兒社會福利基金會。

另，市議員們也捐贈幫助唐氏症基金會、台北市輕艇隊、紙風車劇團、國際特赦組織台灣分會、台灣勞工陣線協會、台北市自閉兒社會福利基金會、婦女救援基金會、台灣動物緊急救援小組、失親兒福利基金會、台灣防止虐待動物協會、台灣社區實踐協會、唐氏症基金會和惠光導盲犬教育基金會。

市黨部指出，遠見雜誌曾公布，今年上半年和2020年同期相比，有58.2%的公益團體勸募收入減少；同時，協助身心障礙者輔導就業的庇護工場也曾說，疫情期間各界捐款掉了7成，讓他們簡直難以運作。

由於個人或企業收入減少、不確定因素太高，所以捐款自然大幅下降。市黨部表示，為配合防疫，許多公益團體無法舉辦活動以爭取更多募款，所以有民代認為，紓困應納入公益團體，因為他們同樣是疫情重災區，所以市黨部和黨內議員們拋磚引玉，盼號召民眾留1張五倍券響應支援公益團體。

北市 疫情

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