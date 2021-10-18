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林右昌提基隆合併升格 蔡適應：關鍵在台北、新北

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委蔡適應。圖／立委蔡適應服務處提供
民進黨立委蔡適應。圖／立委蔡適應服務處提供

基隆市長林右昌接受媒體專訪，主張推動「縣市平權」，基隆市、新竹市、嘉義市「三個省轄市先行」區域整併升格。他並對北北基行政區劃，提出整併方案。民進黨基隆立委蔡適應說，關鍵在於新北市、台北市願不願意就北北基共同生活圈討論，而不是就個人政治算計，否則城市治理很難達到共同目標。

蔡適應說，台北縣當初要升格的時候，他擔任基隆市議會民進黨團總召就有討論，台北縣未來升格方式有三種模式，第一是台北縣就地升格 ，第二種台北縣切成一半，一半跟基隆合併升格，另外一半汐止、中和跟台北合併升格，北北基是共同生活圈最差的就是台北縣單獨升格，將基隆被排除在外，造成台北市被包圍。

蔡適應說，這個決策者就是當年執政的馬英九總統，林右昌期待城市公平合作協調方式，治理未來能夠做一個改變，再把重要概念提出來，關鍵的就是新北市跟台北市願不願意就北北基生活圈重要命題討論，而不只是個人政治算計，否則城市治理很難達到共同目標。

林右昌提出兩方案：第一，整合基隆市與新北市東北角、北海岸的七個行政區，升格成立大基隆市或北海市；第二，基隆市、新北市汐止區與台北市整併成立大台北市。

基隆 蔡適應

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