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鶯歌、五股市場相繼招商 申請最高28個月免付租金

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
五股公有市場預計11月要辦3場地方招商說明會，評選通過的業者未來最高可享6萬5千元租金折扣。記者張哲郢／攝影
五股公有市場預計11月要辦3場地方招商說明會，評選通過的業者未來最高可享6萬5千元租金折扣。記者張哲郢／攝影

新北市五股區沒半個公有市場，年初市府花8500萬把五股工商立體停車場1樓改建，預計明年3月盼到首座公有市場。市場處今天舉辦招商開跑記者會表示，五股公有市場104攤，加上正在招商的鶯歌美食廣場，業者申請都可享租金折扣，最高相當28個月免付租金。

五股首座公有市場今年2月拍板定案，在維持工商立體停車場功用同時，把1樓空曠地帶打造成現代化特色市場，外觀以綠色竹林為意象，代表五股觀音山特產綠竹筍。

副市長劉和然表示，過往大漢溪以南地區因為有車站，也是市府所在，會覺得溪南發展較好，但市府希望南北能平衡發展，未來對溪北除三重第二行政中心明年要動土外，五股公有市場也能造福民眾，不必再跑到三蘆地區買民生用品。

五股公有市場招商將在11月開跑，11月會在當地舉辦3場招商說明會，市場處指出，凡設籍新北市具公有市場攤商申請者或政府立案法人、商號都可申請，會依照特色、品牌、設備與回饋計畫評選，其中五股居民、新住民與40歲以下青年創業評選時可獲加分，並各保留104攤中3％給身心障礙與原住民。

五股公有市場總計104攤中，將分為蔬果類36攤、禽畜豬肉水產28攤、百貨16攤與熟食24攤招商。市場處表示，攤位每月租金在2200到2400之間，通過評選店家最高可享6萬5千元租金折扣，若申請2攤以上則最多增加到9萬5千元，折抵下來相當於28個月不用付租金。

另外，市場處目前正對鶯歌公有市場進行2樓改建成美食廣場工程，外牆已翻新成紅磚呼應陶瓷老街，下周首場招商說明會登場，未來23攤都是餐飲業，並設有內用區，業者同樣享有租金折扣。

五股公有市場明年首季將完工，外觀以綠色竹林打造現代化市場，代表當地盛產的綠竹筍。記者張哲郢／攝影
五股公有市場明年首季將完工，外觀以綠色竹林打造現代化市場，代表當地盛產的綠竹筍。記者張哲郢／攝影

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