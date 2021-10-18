高雄大火不分藍綠關心 陳其邁：十二萬分謝意

高雄城中城大樓火警釀46死，藍綠政要近日紛趕赴高雄關心慰問。高雄市長陳其邁表示，對來自各界的關心慰問，也表達12萬分感謝；另也會盡力協助罹難陸配家屬來台。

陳其邁上午在高雄市立殯儀館接受媒體聯訪表示，高雄發生大火，同島一命、休戚與共，包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國民黨主席朱立倫、前副總統吳敦義、前總統馬英九前等人均親自慰問，他對此表達十二萬分謝意。

對於捐出1月所得的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁及蔡總統、立法院長游錫堃、監察院長陳菊等人及各界善心捐款，陳其邁同樣表達十二萬分感謝。

陳其邁說，今天持續進行傷者照顧及協助罹難者家屬相關喪葬事宜。醫院部分，到今天上午止，有14人還在加護病房，情況已有好轉；另昨天1人出院，剩下22人住院，持續由醫療小組給予每名病患最好的醫療照護。

協助罹難者家屬部分，陳其邁說，採個案式逐一、逐案協助解決。另罹難者中有3名陸配，會以最快速度，偕同陸委會、海基會一同協助家屬來台。

對於國台辦針對城中城大火表達哀悼之意，陳其邁說，社會各界、各國的關心都誠摯感謝，市府行政暨國際處會代表市府逐一回覆表達謝意。目前最重要的是傷者與罹難者家屬的協助工作。