搭魷魚遊戲熱潮 台南水道博物館木頭人受歡迎

韓國影集「魷魚遊戲」引發熱潮，劇中的木頭人娃娃是觀眾討論話題。台南山上花園水道博物館沙坑區也有1個木頭人裝置藝術，雖然風格不同，仍成為遊客模仿劇情拍照熱點。

台南市政府文化局今天新聞稿向外界介紹位於親子沙坑區的裝置藝術「森林裡的水道工程師–拉米」。這座以回收木棧板製成的大型人偶高達4.5公尺，巧妙融入松鼠、鳥巢等造型，希望與鳥兒、昆蟲及人們等同樂，也與周遭自然地景相融合。

文化局指出，因為造型特殊，這件裝置藝術約2年前開館時設置後，一直是遊客拍照打卡熱點，近來韓國影集「魷魚遊戲」劇中的木頭人娃娃引發熱議，更有不少遊客也會到大木偶前模仿戲劇場景拍照。

文化局指出，製作團隊將人偶設計成眼睛可以藉由尼龍繩拉放開眨，但因長期在戶外受氣候影響，繩索在今年初斷裂，木偶的眼睛也就閉了起來，由於正逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封園，館方順勢讓木偶休息，直到最近沙坑再度開放，繩索已修補好，讓木偶重新睜開眼睛。

館方人員也說，睜開眼睛的木偶果然吸引更多遊客前往取景，常見遊客拍照時出現誇張表情與動作，為園區增添不少趣味性。