快訊

神棄之地的肉票危機：美國教會救援團「海地黑幫綁架案」

普悠瑪事故司機判刑 蔡總統要大家別懷疑的改革決心在哪

搭魷魚遊戲熱潮 台南水道博物館木頭人受歡迎

中央社 / 台南18日電

韓國影集「魷魚遊戲」引發熱潮，劇中的木頭人娃娃是觀眾討論話題。台南山上花園水道博物館沙坑區也有1個木頭人裝置藝術，雖然風格不同，仍成為遊客模仿劇情拍照熱點。

台南市政府文化局今天新聞稿向外界介紹位於親子沙坑區的裝置藝術「森林裡的水道工程師–拉米」。這座以回收木棧板製成的大型人偶高達4.5公尺，巧妙融入松鼠、鳥巢等造型，希望與鳥兒、昆蟲及人們等同樂，也與周遭自然地景相融合。

文化局指出，因為造型特殊，這件裝置藝術約2年前開館時設置後，一直是遊客拍照打卡熱點，近來韓國影集「魷魚遊戲」劇中的木頭人娃娃引發熱議，更有不少遊客也會到大木偶前模仿戲劇場景拍照。

文化局指出，製作團隊將人偶設計成眼睛可以藉由尼龍繩拉放開眨，但因長期在戶外受氣候影響，繩索在今年初斷裂，木偶的眼睛也就閉了起來，由於正逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封園，館方順勢讓木偶休息，直到最近沙坑再度開放，繩索已修補好，讓木偶重新睜開眼睛。

館方人員也說，睜開眼睛的木偶果然吸引更多遊客前往取景，常見遊客拍照時出現誇張表情與動作，為園區增添不少趣味性。

文化局 裝置藝術 魷魚遊戲

延伸閱讀

彰化漢寶淨灘 海廢浮球成裝置藝術

大陸新郎婚禮玩椪糖 大學教授講解「木頭人」過關秘訣

《魷魚遊戲》「一二三，木頭人」限量公仔要來啦！劇迷能不買嗎？

澳洲學童模仿魷魚遊戲 校方籲家長勿讓小孩觀看

相關新聞

鶯歌、五股市場相繼招商 申請最高28個月免付租金

新北市五股區沒半個公有市場，年初市府花8500萬把五股工商立體停車場1樓改建，預計明年3月盼到首座公有市場。市場處今天舉...

福安國中3校犬 學生遛狗好療癒

位於社子島的台北市福安國中，10多年前開始認養第一隻校犬「烏瑪」，至今已領養3隻校犬，校長唐廷俊說，校犬不僅可以讓學生體...

今訴願會 陽明山保變住6-6 翻案否受關注

陽明山保護區變更住宅區6-6開發案環境影響評估走了24年，爭議未解，北市環評大會原本去年10月決議要求重辦環評，等同將開...

校園認養犬貓 北市吊車尾挨轟

台北市動物之家新建工程案因經費暴增，市長柯文哲下令暫緩，但議員調閱資料發現，動物之家超收已達法定收容的1.5至1.8倍，...

新莊副都心2核心營運 考驗交通

由宏匯集團標下的「新莊國際創新園區」BOT案，興建商辦大樓「宏匯iTower」今年正式營運，將與去年啟用的宏匯廣場成為新...

A3轉運站 拚明年可行性評估與招商

考量金融體系向外擴展加上三重轉運站常有塞車問題，新北市評估在捷運新北產業園區站（A3站）旁設置新轉運站加上金融大樓，但因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。