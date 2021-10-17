北市獅子林大樓傳公安違規 議員籲憾事勿重演

高雄城中城大樓火災死傷嚴重，台北市建管處將針對列管124棟建物公安檢查，但西寧市場、獅子林大樓傳出逾期未申報。台北市議員許家蓓今晚說，應釐清申報困難點，避憾事重演。

為避免高雄城中城大樓火災事件重現，北市建管處15日表示，將針對11樓以上、30年以上的列管124棟建物執行公共安全檢查，若有未保持安全梯暢通等，將依法裁罰。

建管處專委鄭大川今晚告訴中央社記者，針對列管的124棟建物，建管處將自18日起先進行首波12棟建物的防火避難設施及安全設備等相關公安檢查。

自由時報報導指出，據營建署資料顯示，北市西寧大樓1樓市場於今年9月公安檢查申報不合格；另建齡42年的複合性住商混合建物獅子林大樓則自2019年起公安檢查便逾期未申報，恐成公安死角問題。

民進黨籍台北市議員許家蓓晚間接受記者採訪時表示，台北市老舊複合式大樓眾多，僅輔導大樓成立管委會無法治本、申報仍會遇困難，另早期有些大樓建成時的消防公安申報標準和現今規定有所不同。

她認為，建管處應積極輔導大樓進行申報，了解申報不合格的原因並對症下藥，才能真正解決問題。若台北市政府僅一再要求限期改善和罰鍰，也不見得能改善，並建議北市府應以更積極、立即性的政策引導老舊大樓改善硬體安全。

許家蓓舉例說，像是集合住宅H2類組原本規定16樓以下免申報，北市後來改為11樓以下免申報，但有許多老舊建物或公寓可能低於11樓層且戶數仍多，也將成為公安隱憂，以目前制度免申報，北市府就要更主動積極定期追蹤這些建物的安全性，避免讓11層樓以下的老舊建物成為公安黑數。