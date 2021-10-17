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北市65歲莫德納第二劑預約截止 超過6.2萬人預約

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市今天沒有確診個案，疫苗預約部分，總計有6.2萬多名65歲長者預約莫德納第二劑。圖／北市府提供
台北市今天沒有確診個案，疫苗預約部分，總計有6.2萬多名65歲長者預約莫德納第二劑。圖／北市府提供

中央流行疫情指揮中心今公布北市沒有新增確診案例，有關疫苗接種部分，北市已有6萬2341名65歲長者預約第二季莫德納，尚未預約者可致電向區公所電話預約；流感疫苗則有18萬540人接種。

北市衛生局說明，65歲以上長者及55歲以上原民長者莫德納第二劑網路預約到今天為止，總計有6萬2341人預約、104家醫療院所額滿，符合資格但尚未預約者，可在10月19日至20日向北市12個區公所電話預約。

北市公費流感疫苗接種部分，截至10月16日止，共計18萬540人已接種，其中4萬7641人在社區320個接種站完成流感疫苗接種，另有3504名長者同時接種肺炎鏈球菌疫苗。

衛生局表示，北市316家流感疫苗合約院所提供接種服務，另在社區還設434場流感疫苗接種站，提供65歲以上長者利用，設站資訊可洽詢里辦公室、轄區健康服務中心或北市衛生局網站查詢。

衛生局提醒，疫苗接種後至少2周才有保護力，接種後可能會有發燒反應，一般約48小時可緩解，若持續發生超過48小時、有嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫。

流感疫苗 衛生局 北市

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