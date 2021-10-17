北市盪鞦韆設計時器 親子共學發起網路連署反對

台北市公園處為減少鞦韆獨佔問題而於部分公園鞦韆設「盪鞦韆計時器」。台北市議員黃郁芬直批「治標不治本」；台灣親子共學教育促進會昨天也在臉書發起連署拒絕不當政策。

社團法人台灣親子共學教育促進會昨天在臉書發起連署活動，邀請民眾一起拒絕「台北市政府盪鞦韆設立計時器」的不當政策，並質問兒童教育、公民素養、政府官員們...的遊戲感何在。

親子共學先前臉書發文指出，公園處自10月9日起於6個公園（大安森林公園、前港公園、南港公園、青年公園、花博美術園區公園、碧湖公園）的盪鞦韆旁設置3分鐘的計時器提醒設施，稱是為推廣遊戲分享的快樂，也減少排隊時衍生的糾紛，若試辦成效良好將評估擴大推行。

「乍聽之下公部門有良善的立意，但進一步思考，這個措施其實扼殺了許多可能性，而且有其荒謬之處」，親子共學說，設置計時器的理由之一是要推廣分享，但公園處似乎不明白分享的前提必須是「自發性」的。

親子共學認為，仰賴外部的計時監控，削弱人的感知及相互了解溝通的能力，也成為扼殺小孩學習分享，成為自發自主及體會他人，且有同理心的全人。

連署活動文也分享100名孩童受訪心得，9歲的咪說；「用計時器這樣強硬的手法，只是在教『服從』，不會學到『分享』」；5歲的小樹B則認為「計時器不錯…這樣大家就不會吵架了…」；8歲的愷雅表示「他們應該是去蓋多一點鞦韆啊」。

無黨籍台北市議員黃郁芬也在連署活動文章下留言回應「謝謝親子共學的分享！政策不是大人覺得好就是好的，而應該聽見使用者的聲音，為這些小朋友鼓掌」。

黃郁芬早在12日就透過新聞稿表示，盪鞦韆計時器只是「治標不治本」，全台北市不到1成公園有鞦韆，認為鞦韆供給不足才是最大問題，並指許多民眾聽到此政策的第一個反應就是「現在政府連鞦韆盪多久都要管？」質疑北市府管太多。

她指出，許多民眾帶孩童使用鞦韆，都會自主自律、互相協調，若真有人使用太久，也會直接提醒對方，不明白為何要多此一舉。

黃郁芬表示，在盪鞦韆的過程中，學習社會化、如何與群體共同生活、表達自己的想法和面對自己的情緒，對孩子而言是不可或缺的過程，認為希望孩童依照設置計時器指示行動，只會抹滅其成長機會。

黃郁芬指出，根據統計截至去年底資料顯示，全台北市共有623處已開闢公園，卻只有59處、不到1成的公園設有鞦韆，全北市公園鞦韆就只有106座，公園處應盤點評估還有哪些公園需增設鞦韆，而非本末倒置設置計時器，反而無法解決最根本的問題。