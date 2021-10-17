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全運會自由車賽19、20日北海岸登場 警方交管措施公布
全國運動會自由車公路賽將於10月19、20日舉行，新北市政府體育處規畫賽道橫跨北海岸三芝、石門、金山、萬里4行政區，國內自由車好手馮俊凱挑戰全運會公路賽7連霸，19日實施車道調撥管制、20日實施時段性交通管制。
19日台2線22公里嘉祿街口至39公里中角灣，金山往淡水方向靠海側兩線車道，上午6時至12時封閉，8時30分起車輛禁止穿越賽道，管制時段居民如有用車需求，請配合將車輛移置對向車道路外安全場所停放；同路段靠山壁側原淡水往金山方向內側車道將擺放交通錐區隔，供石門往淡水方向車輛通行，外側車道調撥為石門往淡水方向車輛通行。
20日台2線22公里嘉祿街口至48.9公里玉田路口，自上午9時至下午1時採時段性交通管制，相關車輛管制注意事項如下:
─民眾車輛如在車隊前方時，請依警方鳴笛指示加速往前行駛。
─車隊即將通過民眾車輛時，請依警察及工作人員指示暫停路旁等待車隊通過。
─民眾車輛在車隊後方時，不得超越殿後警車，請配合以時速30-40公里跟隨車隊行駛。
金山警分局表示，請勿於無分隔島路段跨越雙黃線超越自由車車隊，避免發生交通事故。另車隊通過前後將管制路口5至25分鐘，因管制時間較長，建議避開上述管制時段前往該地，以免影響行程，如仍有需要於活動期間前往該路段，請民眾減速慢行，並遵循金山警分局交通勤務及大會工作人員指揮，賽事後即開放道路正常通行，造成不便之處敬請見諒。
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