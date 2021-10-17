北市企業徵才釋出536職缺 最高月薪高達8.5萬元

雙十國慶後，國內消費人潮紛紛出遊，且隨著疫苗接種率上升，瞄準疫後國內外無限商機，各廠商祭出優渥薪資吸引人才加入，北市就業服務處各就服站於10月18日至10月22日邀集11家知名企業舉辦現場徵才的活動，提供536個工作機會，其中電腦軟硬體相關及有線電視系統業者等職缺，最高薪資高達8至8.5萬元。

北市勞動局長陳信瑜表示，位於新竹市電腦軟硬體設備、系統整合上市公司敦陽科技股份公司，在北市內湖成立台北辦事處，釋出15個工作機會，包含技術經理／資深經理、技術主任（副理）、專案經理，系統分析師、系統設計師、系統工程師、資安工程師及業務專員等科技人才相關職缺，高薪達8.5萬元。

山林水環境工程（股）公司本周釋出迪化汙水處理廠的工作機會，現場輪班操作人員14名及操作維護組組員4名，學歷不拘，薪介於3至3.8萬元；有線電視系統業者中嘉集團延續上周徵才需求，人力企客業務主管、行銷企劃、稽核專員／資深專員薪資4萬起掉，高薪更達8萬元。

餐飲業依然是徵才活動大宗，本周釋出285個工作機會，占53%，知名餐飲鼎泰豐為釋出100個工作機會；摩斯漢堡因應全台展店需求，釋出營運儲備幹部職缺，薪資介於3.3萬至3.5萬；貳樓餐飲儲備幹部，薪資3.3萬至3.8萬；王座國際餐飲副店長，薪資3.3萬至3.8萬元。

陳信瑜說，就業市場陸續回溫，各行業人力需求提升，本周參與徵才廠商還有王座國際餐飲-杏子豬排、三商家購-美廉社、微笑單車、貳樓餐飲、全家便利商店、社團法人中華國際基督教十字架協會附設台北市私立真平安居家長照機構。

就服處指出，此次徵才活動地點為10月19日在內湖及北投就服站舉辦，20日在信義就服站舉辦，21日在艋舺、信義、西門、南港東明青銀就服站舉辦，22日在北投、信義及景美就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

另外，為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，市府9月30日公告延長「安穩雇用計畫2.0」計畫實施期間至明年6月30日，雇用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容可至「台灣就業通」網站。