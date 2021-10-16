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新北烏來立體停車場第1階段管制 不建議前往

中央社 / 新北16日電

新北市府觀光旅遊局表示，依新北人潮儀表板警示，今天下午3時許，烏來立體停車場人潮已達第1階段管制，不建議前往，並呼籲民眾週末出遊防疫仍不鬆懈，要遵守人車流管制。

市府觀旅局發布新聞簡訊指出，至今天下午3時7分為止，新北景點人潮儀表板顯示，「烏來立體停車場」已達第1階段管制，不建議再前往。

市府同時呼籲市民，出門必看新北人潮儀表板警示，也務必戴口罩、勤洗手，遵守人車流管制，一起堅守防疫。

市府說，第1階段管制是人潮達原容留量40%，不建議再前往；第2階段管制是人潮達原容留量60%，實施節點人潮分流；第3階段管制是人潮達原容留量80%，管制人車進入。

另外，新北市府漁業處長張麗珍接受中央社記者電話訪問表示，下午5時許淡水有偶而下小雨，但不影響晚間8時的漁人碼頭煙火秀施放，將依照正常流程，預計晚間8時施放3分鐘，且做好人流管制與分流。

人在淡水漁人碼頭現場的張麗珍表示，比較上週人潮，預估今天晚間欣賞煙火的民眾比較少，部分市民應會前往台北市欣賞煙火。不過，市府仍規劃分流動線，將散場時的人潮，依據徒步、搭乘捷運、搭乘公車的民眾，分開3條動線。

漁人碼頭 淡水 烏來

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