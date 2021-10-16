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新店陸橋第27年光榮退役 拆除後北宜路一段段豁然開朗

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市新店區新店陸橋拆除前樣貌。圖／新北市工務局提供
新北市新店區新店陸橋拆除前樣貌。圖／新北市工務局提供

在地27年的新店陸橋功成身退。新北市養工處表示，該陸橋已於今早6時完成大梁拆除工程，北宜路一段段豁然開朗，呈現嶄新市容面貌，目前全市剩下116座人行陸橋；工務局長詹榮鋒也說，新北積極推動城市減法工程，拆除老舊且使用率低的陸橋，不僅能降低維護經費，也為民眾打造更好人行環境。

養工處表示，在民眾與市府共同努力下，新店陸橋於昨日深夜11時起至今日上午6時完成大梁拆除工程，並恢復週邊道路通行，後續復舊工程僅使用部分車道或人行道，不影響車輛通行，全部工程預計10月20日完成。

養工處強調，新店陸橋拆除作業是依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由新店區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表及里長進行會勘，取得共識後透過試辦封閉，改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。

養工處還說，陸橋拆除後將設置QR Code地磚及建置橋誌，希望「橋誌」成為陸橋與人們之間記憶的橋梁，利用照片及文字編輯，紀錄陸橋的歷史，讓民眾可以回憶及保持連結。

詹榮鋒指出，新北市政府積極推動城市減法工程，拆除老舊且使用率低的陸橋，新店陸橋是新北市升格以來拆除的第38座人行陸橋，拆完後全市將剩下116座人行陸橋，未來將持續拆除板橋區成都陸橋等，並針對其他使用率低的陸橋辦理評估作業，不但要降低陸橋維護經費，還要打造更好人行環境及市容景觀。

新北市新店區新店陸橋拆除後樣貌，北宜路一段段豁然開朗，呈現嶄新市容面貌。圖／新北市工務局提供
新北市新店區新店陸橋拆除後樣貌，北宜路一段段豁然開朗，呈現嶄新市容面貌。圖／新北市工務局提供
新北市新店區新店陸橋拆除後樣貌，北宜路一段段豁然開朗，呈現嶄新市容面貌。圖／新北市工務局提供
新北市新店區新店陸橋拆除後樣貌，北宜路一段段豁然開朗，呈現嶄新市容面貌。圖／新北市工務局提供
新北市新店區新店陸橋拆除前樣貌。圖／新北市工務局提供
新北市新店區新店陸橋拆除前樣貌。圖／新北市工務局提供

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