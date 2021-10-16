北市補助商圈活動 議員批：三分之一活動總營收低迷

台北市從104年至今，補助各商圈辦活動金額累計近上億元，但市議員王浩發現，統計至去年止，商業處核准商圈補助申請案共147件，補助金額從20萬至90萬元不等，累計達9100萬元，去年受補助的33個商圈，有商圈從107年起，連三年活動營收都低於市府補助，顯見已非單純受疫情影響所致。北市產發局表示，輔導商圈方式將研議檢討。

王浩指出，去年受補助的33個商圈，共計9處商圈活動期間賺進的營業額總收入，低於北市府給的補助款，例如中山區某服飾商圈，獲得市府補助70萬，活動總營收卻只有4萬3556元；另一商圈同樣獲得補助70萬，活動營收也僅5萬115元。

王浩表示，有商圈從107年起，連三年活動營收都低於市府補助，可見商圈衰退問題長期存在，並非單純是因為受疫情爆發影響所導致，商圈在活動期間總營收，甚至連市府補助金額的一半都不到，他批評，若市府直接發現金給商家振興，說不定每個商家分到的錢可能都比辦活動賺得還多。

此外，王浩也發現，有的商圈舉辦活動時，僅有5家商家參與，卻與活動參與商家數較多的商圈，同樣獲得50萬元補助。例如活動參與商家數多達100家的永康商圈，109年竟僅獲得40萬元補助經費，王浩質疑，他不解北市府補助的標準究竟為何，為什麼出現大商圈領得少、小商圈領得多的怪象。

北市104年制訂「參與商圈輔導店家平均營業額成長率」KPI，評比成效，產發局長林崇傑指出，會對輔導商圈的KPI做進一步檢討，至於北市府補助各商圈有經費分配不均、活動營收低等情形，他表示，商圈活動的輔導方式，也會一併進行檢討。