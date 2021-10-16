新店中興路一段都更案今上梁 將蓋15樓住商大樓

位在新北市新店區中興路一段的都市更新案，15日舉辦上梁儀式，該棟建築物超過30年以上，考量安全性問題，住戶達成共識後由實施者拆除更新，原為32戶4樓公寓，完工後規劃興建1棟地上15層、地下4層住商混合大樓，共計60戶住宅及7戶店舖。

都更處表示，本案位處新北市新店區中興路一段、光明街138巷及光明街102巷7弄街廓，臨近新店捷運站、文山國中及能仁家商，基地面積為1,477.69平方公尺，實施者以綠建築為設計理念，更新後房屋結構更為安全且兼具環保功能，達到永續建築的目標。

另為提升整體都市機能，規劃約487.66平方公尺的人行步道，開放公眾使用，並認養東側公有人行步道舖面，與範圍內人行步道整體規劃及負責管理維護，連帶周邊居民都可享有舒適的開放空間。都更處說，該案在2019年10月動工，10月15日上樑，讓原住戶能早日入住新家，同時希望帶動週邊地區辦理都市更新意願。