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新店中興路一段都更案今上梁 將蓋15樓住商大樓

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
位在新北市新店區中興路一段的都市更新案，該棟建築物超過30年以上，考量安全性問題，住戶達成共識後由實施者拆除更新。圖／新北市都更處提供
位在新北市新店區中興路一段的都市更新案，該棟建築物超過30年以上，考量安全性問題，住戶達成共識後由實施者拆除更新。圖／新北市都更處提供

位在新北市新店區中興路一段的都市更新案，15日舉辦上梁儀式，該棟建築物超過30年以上，考量安全性問題，住戶達成共識後由實施者拆除更新，原為32戶4樓公寓，完工後規劃興建1棟地上15層、地下4層住商混合大樓，共計60戶住宅及7戶店舖。

都更處表示，本案位處新北市新店區中興路一段、光明街138巷及光明街102巷7弄街廓，臨近新店捷運站、文山國中及能仁家商，基地面積為1,477.69平方公尺，實施者以綠建築為設計理念，更新後房屋結構更為安全且兼具環保功能，達到永續建築的目標。

另為提升整體都市機能，規劃約487.66平方公尺的人行步道，開放公眾使用，並認養東側公有人行步道舖面，與範圍內人行步道整體規劃及負責管理維護，連帶周邊居民都可享有舒適的開放空間。都更處說，該案在2019年10月動工，10月15日上樑，讓原住戶能早日入住新家，同時希望帶動週邊地區辦理都市更新意願。

都更處表示，另外也在動工中的案子，包含在蘆洲民義段的更新案面積665平方公尺，自2010年申請，未來將興建1棟地下3層、地上13層鋼筋混凝土結構建物，預計2022年底完工；板橋江子翠段都更案基地2000多平方公尺，原有16棟4樓老舊公寓，預計打造地上19層住商混合大樓，預計2027年完工，該案也是新北市政府執行都更代拆的第2案。

新店區中興路一段都市更新案完工示意圖。圖／新北市都更處提供
新店區中興路一段都市更新案完工示意圖。圖／新北市都更處提供

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