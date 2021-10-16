議員踢爆北市府拿違建標租 批「收違建不義之財」

台北市議員戴錫欽揭露北市府把數件違建進行標租，出租後點交物件時也沒有發現，直到被民眾檢舉後才「被迫查報」，目前北水處與財政局共有9戶違建，要求北市府清查自己府內有多少違建，未來招標後也都要說明清楚。工務局承諾，會先清查還有多少違建，新違建理論上都要拆除，會再做確認。

戴錫欽指出，從各機關標租案中發現，有10件被查報且尚未拆除的違建案，其中有9件在標租前違建即已存在，分別為北水處在士林區與萬華區標租的3戶、財政局在中山區、中正區及萬華區標租的6戶。

戴錫欽表示，北水處位於南京三民站6戶2層樓建物頂樓，新增違建做套房使用已存在多年，但北水處在去年11月招標前竟未發現，決標簽約後迄今也未將該違建排除，直到今年初被民眾檢舉後才「被迫查報」，迄今違建仍持續存在；為保有承租市府建物者的權益，市府理論上標租案應屬「合法建物」。

工務局長林志峯表示，因為1994年以前的違建沒有即報即拆的問題，比照民間房子處理方式，如果是新違建，理論上就要拆除，還要再確認。

北水處處長陳錦祥說，今年5月重新招標前，已經把新的違建拆除了，租出去點交前都已經拆到不能使用，而9月份又被認定有新違建，事實上都已經拆到無法使用的程度，還是被認定有違建，會再請建管協助處理。

另外，除了台北市境內有違建，北市府在新北同樣也有違建被出租，戴錫欽說，財政局去年7月標租「新北市永和區文化路(近頂溪站)的6戶2層樓標租案」，其中有3戶在今年3月被人檢舉為違建，經確認後，這6戶的1樓與2樓全數被認定違建。

戴錫欽說，新北永和區的建物，標單公告內僅註明「未建物登記」，並未註明違建，還是等到被檢舉違建時才發現是違建，新北市府規定要提出1955年前的建物證明，但北市府只提供1960年的門牌資料。

財政局長陳家蓁回應，雖然沒有合法登記，但招標文件內都有書寫，另外有關修繕既存違建事宜，會協助承租者和新北市協調，也承認招標文件對於房屋現況描述不完整。

戴錫欽要求北市府，應重新清查各家關轄下還有多少違建，未來招標都要說明清楚，並訂標租前的SOP，避免市府出租非法建物。