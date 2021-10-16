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大稻埕情人節煙火秀 北市交管措施晚間6時啟動

中央社 / 台北16日電
「大稻埕情人節」煙火秀今天登場，台北市警方規劃2階段交通管制。圖為去年大稻埕煙火秀施放美景。圖/北市府提供
「大稻埕情人節」煙火秀今天登場，台北市警方規劃2階段交通管制。圖為去年大稻埕煙火秀施放美景。圖/北市府提供

大稻埕情人節」煙火秀今天登場，台北市警方規劃2階段交通管制，分別為晚間6時、晚間8時30分，管制路段包含涼州街、環河北路等路段，並規劃禁止臨停汽車等措施。

台北市政府舉辦「大稻埕情人節」將在延平河濱公園及大稻埕碼頭登場，晚間8時10分起施放480秒煙火秀。台北市警察局交通大隊新聞資料指出，針對活動，規劃2階段交通管制措施。

警方表示，第1階段從晚間6時至深夜11時，視現場狀況提前或延後；為避免民眾駐足忠孝橋、台北橋觀賞煙火，晚間7時30分至晚間9時，管制行人上橋及駐足橋上。

第1階段管制路段，包含北市涼州街、延平北路、長安西路、塔城街、忠孝西路、環河北路所圍區域。民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶路口、天水路與重慶北路口、長安西路及塔城街口及鄭州路與塔城街口，管制車輛往西。

另外，北市延平北路與民權西路口、環河北路與民族西路口管制車輛往南。延平北路（長安西路至忠孝西路）南往北，彈性調撥1車道，供北往南車輛通行。

警方指出，環河快速（高架）道路，北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制；忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制。

匝道入口管制部分，和平西路匝道（華江橋下）、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道、洛陽停車場進環河快速（高架）道路匝道，市民高架道路東往西下環河北路匝道口皆封閉。

警方表示，第2階段將從16日晚間8時30分至深夜11時，除維持第1階段管制區域，因應活動結束後疏散人潮，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛。

警方指出，今天中午起至深夜11時，民生西路（延平北路至重慶北路段）兩側、長安西路（延平北路至重慶北路）南側、塔城街（長安西路至鄭州路）西側路邊停車格公告暫停使用，禁止臨停。

另外，民生西路（環河北路至重慶北路段）、延平北路（民權西路至忠孝西路段））取消假日黃線停車。重慶北路（民權西路至忠孝西路）西側取消路邊停車格及假日黃線停車。

北市 大稻埕 車道

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