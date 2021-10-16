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創首例！北市府與101大樓 取得住商部門微型抵換專案碳權

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北101大樓。記者楊正海／攝影
台北101大樓。記者楊正海／攝影

北市環保局與101大樓共同推動大樓停車場照明燈具汰換，近日行政院環保署核定，取得全國首例「住商部門微型抵換專案」碳權，今年共核定184公噸額度，另外，環保局今年也輔導家樂福重慶店註冊環保署抵換專案，兩處節能減碳成效，預估10年共可減碳排放達4028公噸，北市府可取得其中50%碳權。

環保局表示，北市府取得的碳權，未來將可用於抵減國際會議與活動的碳排量，或在市府開發案件的環評抵換使用，達到碳中和；101大樓成為住商部門微型抵換首例，取得的碳權，可用於舉辦跨年煙火。

因應氣候變遷，各國及國際城市提出2050淨零排放願景目標，開始透過碳權抵換或交易制度，控制溫室氣體排放量。北市環保局表示，我國的碳權市場還在發展當中，國際間現階段碳權主要用來進行交易或抵換，以達成碳中和，例如今年度東京奧運賽事，就是依據日本碳排放交易計畫所取得的碳權，抵換開幕式活動產生的溫室氣體排放量。

環保局指出，台北市溫室氣體排放約70%來自電力使用造成的間接排放，而住商部門碳排放約占全市總排放量74%，因此藉由汰換老舊設備，提升建築設備能源使用效率及及其他節電措施，成為減碳關鍵之一。

據統計計，台北市於去年協助台北101汰換商辦大樓地下停車場照明設備，將2841盞T5螢光照明燈具改善為高效率LED燈具，推估每年減少51萬度用電量，10年共可減碳2718公噸，並由雙方各獲50%碳權。

環保局今年也輔導及協助家樂福重慶店完成申請環保署「微型規模抵換專案」，透過盤點賣場空調設備效率，主動提出「汰換更新高效率磁浮式冰水主機」計畫，平均每年節電34.3萬度的電力使用，也已經環保署審議通過，成為全國首例大型零售業完成微型抵換專案註冊的案例，未來10年共可減碳1310公噸，北市亦可取得50%碳權。

北市 減碳 台北101

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