多管齊下推動語言教育 新北營造學習環境

新北市府今天表示，多元化推動語言教育，除讓高中生透過視訊與國際學生英語對話，也聘師資精進教保人員的客語能力與教學技能；另外，原民局推動族語教學並鼓勵參加族語認證。

台灣科技大學國際學生為金山高中學生進行一對一全英語線上課程教學，國際學生來自美國、印尼、馬來西亞及泰國等，課程中，有衣索比亞的學生介紹自己國家是生產咖啡的大國，有知名的咖啡品種如耶加雪菲等。

金山高中校長賴來展透過新聞稿表示，金山高中的孩子幾乎多是第1次與外國人說話，像朋友般的英文家教，讓學英語變得有趣好玩。學校規劃於19日再啟動第2梯次課程，報名人數踴躍。

新北市府教育局長張明文今天告訴中央社記者，透過媒合新北學生與國內的外籍大學生視訊交流，提供偏鄉地區孩子英語多元學習機會，不但拓展國際視野，也使外籍學生瞭解台灣在地文化，是很棒的國民交流。

而新北市府客家事務局長林素琴接受中央社記者採訪表示，即日起至11月5日開辦「客幼師培力營」以繪本、童謠律動、說客家故事、簡單遊戲、手作、桌遊等，結合客語教學示範與解說，精進客語老師、客語薪傳師及教保人員的客語能力及教學技能。

林素琴說，藉由潛移默化融入客語學習，讓客語成為家庭、學校、社區的溝通語言，也成為國家重要語言之一。

另外，新北部落大學開辦語言文化、社會教育等課程，日前召開「第1屆新北市語言發展委員會」邀族語老師、族群代表與專家學者與會，大家關心焦點在推廣族語的力度。

本身會講客語、漢語、泰雅族母語的新北市府原住民族行政局長羅美菁（Wagi‧taro），今天告訴中央社記者，保存語言就是保存族群的文化，不因主流文化而被消失。市府設語言推廣人員，辦族語傳習教室、營造說族語環境與機會，如族語歌謠比賽、族語單詞競賽、戲劇競賽。

新北市成立「原住民族教育資源中心」推廣保存、使用、傳習及延續族語，盼培育更多的族語老師，讓下一代族人說族語成為日常，羅美菁說，鼓勵族人取得原住民族語能力認證考試，以通過認證的年齡層分析，有愈來愈多青少年重視並學習族語。