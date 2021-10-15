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北市鄉土中心辦地圖特展 觀察20年台北城市地圖變化

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
民眾與學童正在觀看世界大地圖。圖／北市鄉土教育中心提供
民眾與學童正在觀看世界大地圖。圖／北市鄉土教育中心提供

北市鄉土教育中心與老松國小自即日起至11月7日止，舉辦「從地圖認識台北-畫說地圖的故事」特展，鄉土教育中心主任張欽鵬表示，為了振興受疫情影響的萬華在地產業，特別邀請擁有50多年歷史的萬華在地老企業「大輿出版社」，介紹早期民間業者繪製地圖的過程，並以不同年代的航照圖拼接出大台北地圖，更加認識這塊土地的前世今生。

張欽鵬介紹，展覽共規劃有「空中看台北、找找你的家」、「以前怎麼畫地圖？怎麼大量印刷？」、「大台北地圖-過去V.S.現在」、「從傳統紙圖到電子地圖」、「總統專用的世界地圖」等展區。

張欽鵬說，展場中展示出以前繪製地圖的透明片手工原稿，可以看到沒有電腦繪圖時代的繁複製圖技術，是以純手工的繪圖、照相打字、剪字貼字、製版、印刷等一道一道的工序，費工耗時才能完成一幅地圖。

張欽鵬指出，本次展覽有2000年和2020年的大台北地圖，讓參觀的大小朋友來發現，20年來台北市的地理空間發生了什麼變化，從地圖變化中進而了解歷史事件的脈絡，認識自己的家園，也會介紹了電子地圖的製作流程，現場並放置一台道路調查專用的360度環景攝影機及第一代車用導航系統。

「從地圖認識台北-畫說地圖的故事」展覽深受學童喜愛。圖／北市鄉土教育中心提供
「從地圖認識台北-畫說地圖的故事」展覽深受學童喜愛。圖／北市鄉土教育中心提供
「從地圖認識台北-畫說地圖的故事」展覽深受學童喜愛。圖／北市鄉土教育中心提供
「從地圖認識台北-畫說地圖的故事」展覽深受學童喜愛。圖／北市鄉土教育中心提供
「從地圖認識台北-畫說地圖的故事」展覽深受學童喜愛。圖／北市鄉土教育中心提供
「從地圖認識台北-畫說地圖的故事」展覽深受學童喜愛。圖／北市鄉土教育中心提供

北市 疫情

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