新北推淡蘭美學振興觀光 精選行程要搶下民眾五倍券

新北「淡蘭古道」觀光品牌廣受關注，新北今宣布網站升級，進一步完善互動地圖及影音遊記，還推出限量徽章組及手繪風地圖掛布，更完善了淡蘭精裝指南全系列3冊，宣誓強化「淡蘭古道」品牌的決心，除盼民眾能多感受新北美好風景外，也希望搶下民眾的五倍券來振興產業經濟。

「淡蘭古道」是新北近來積極打造的觀光品牌，該品牌在去年榮獲「傑出品牌傳播獎」、「2020年台灣百大設計（TAIWAN DESIGN BEST 100）年度品牌獎」等獎項，並受到許多設計類媒體報導，掀起淡蘭戶外新風尚。

觀旅局指出，為讓民眾走出戶外，認識家鄉土地，去年推出淡蘭古道網站提供北路的旅遊資訊，且該網站是從使用者的痛點出發、以人為本的一站式服務，一直受到設計界及登山界的好評；改版後的新北市觀光旅遊網整合淡蘭古道網站，將其納入主題網，進一步蒐羅中、南路特色的北勢溪、千島湖及茶園等在地風土，轉化為專屬的飛覽互動地圖及主視覺。

觀旅局表示，網站上不是只有基礎查找功能，上面共有53條路段、24條達人遊程、32部影音紀錄及每周持續收錄沿線發生的大小事，成功完整上線這條橫跨北北基宜4個縣市、近200公里的故事，透過科技使淡蘭離大家更近了。

而為延續淡蘭美學風潮，觀旅局今日也重磅推出2款限量商品「淡蘭生態徽章組」及「淡蘭全線地圖掛布」，為淡蘭品牌再添經典周邊商品。觀旅局長蔣志薇表示，淡蘭生態系金屬徽章，精選5只代表動植物；手繪風地圖掛布，則以溫暖詩意的畫風呈現沿線景點，讓古道走進生活、日常充滿淡蘭的清新美學。

觀旅局提到，這次也完成淡蘭古道指南系列最後一冊，因茶產業鏈而生的製茶文化、生態環境及石碇千島湖景色融入其中，打造專屬南路（又稱茶路）的特色風格，也正式宣告完成「淡蘭精裝指南系列（全3冊）」。