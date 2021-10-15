快訊

初代名模女神驚喜登場 願當柯震東「最辣媽媽」

高雄城中城火警 住戶憶：剛買時非常熱鬧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市YouBike突破2億人次 幸運兒獲1萬元

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市YouBike 2.0自今年5月8日正式啟用。圖／報系資料照
北市YouBike 2.0自今年5月8日正式啟用。圖／報系資料照

台北市YouBike在昨（14）日上午8時23分已突破2億人次，第2億人次幸運兒將可獲得微笑單車公司致贈1萬元現金，前後各5名幸運兒也可獲得全聯禮券500元，並都可獲得限量YouBike2.0造型悠遊卡。

交通局表示，微笑單車公司已於今天日致電聯繫第2億人次幸運兒，這名幸運兒說，平時假日休閒經常與家人騎YouBike，通勤上班也會以YouBike代步，14日至公司上班在YouBike1.0捷運大安站借車，前往捷運科技大樓站(台北教育大學）還車，意外獲獎非常開心。感謝YouBike提供優質服務。

交通局表示，YouBike 2.0自今年5月8日正式啟用後，總站點已達679站，預計年底可達750站，明年年底達1200站目標。另為持續鼓勵民眾於疫情解封後使用YouBike，目前與微笑單車公司尚有2項慶祝活動正在舉辦，民眾有機會拿大獎。

交通局說，「我兩億騎趣臺北」 自110年10月7日起至11月6日止， 於北市租借YouBike(1.0或2.0皆可)公共自行車，每達10次即可獲得1次抽獎機會，將送出iPhone13(128G)、全聯禮券500元、YouBike運動提袋、YouBike 2.0造型悠遊卡、全家便利商店Let's Café冰經典拿鐵(大杯)等多項獎品，騎越多次中獎機率越高。

另外， 「台北YouBike小達人讚出來」，自110年10月7日起至10月21日止，於微笑單車官方Fb「YouBike大台北粉絲團」之活動貼文下方回覆試卷，即有機會抽中YouBike 2.0造型悠遊卡。

YouBike 單車

延伸閱讀

北市內湖某幼兒園確診教師提前解隔 18日可復課

疫苗不良反應成「第二劑孤兒」 北市：將開特別門診

北市莫德納第二劑接種 明天早上9點開始預約

北市醫院誤植疫苗批號 柯文哲嗆：登錄系統誰設計的？

相關新聞

北市也有124棟老舊建物 柯文哲：中央應修法強制設管委會

高雄城中城惡火燒出全台危老大樓問題，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今赴西寧國宅視察消防安全設施設備。柯受訪時表示，目前北市...

流星劃過淡水千手觀音聖像夜空 廟方即時影像補捉

新北市淡水山區，不少人可以看到有一座大佛佇立在山林間，而這就是淡水緣道觀音廟，所建的「千手千眼觀世音菩薩坐佛聖像」，在108年九月，也成功挑戰，締造金氏世界紀錄TM稱號「最大鋼製雕塑」。而廟方在10月10月7日星期四早上5點，由觀音廟的即時攝影機，補捉到流星劃過巨大的千手觀音座佛像的後方，也被廟方視為吉祥的徵兆出現。

上百種多肉植物 汐止智慧溪畔添綠意美感

妝點環境綠美化可以更有創意，利用智慧溪畔旁的髒亂地，汐止區大同里進行綠美化，其中規劃出了多肉植物區，是由里內一位平時就很喜歡種多肉植物的志工進行培育、還有照顧澆水，裡頭至少上百種的多肉植物，還利用一些廢棄物做裝飾，成了一件件的園藝作品。

北市YouBike突破2億人次 幸運兒獲1萬元

台北市YouBike在昨（14）日上午8時23分已突破2億人次，第2億人次幸運兒將可獲得微笑單車公司致贈1萬元現金，前後...

影／中和壽德公園改建滯洪池昨動工 民眾得知氣炸今陳抗

中和壽德公園改建滯洪池討論多時，新北水利局昨進場動工，讓得知的居民氣炸，並在今日號召在地居民陳抗，嗆聲水利局都未協調完成...

三重街道驚見路面塌陷封鎖中 請用路人繞道

新北市三重區福德北路與長元街交叉路口今天下午3時許驚傳路面塌陷，消防獲報趕往現場，發現福德北路上有一約莫16平方公尺大、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。