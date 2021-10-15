北市YouBike突破2億人次 幸運兒獲1萬元

台北市YouBike在昨（14）日上午8時23分已突破2億人次，第2億人次幸運兒將可獲得微笑單車公司致贈1萬元現金，前後各5名幸運兒也可獲得全聯禮券500元，並都可獲得限量YouBike2.0造型悠遊卡。

交通局表示，微笑單車公司已於今天日致電聯繫第2億人次幸運兒，這名幸運兒說，平時假日休閒經常與家人騎YouBike，通勤上班也會以YouBike代步，14日至公司上班在YouBike1.0捷運大安站借車，前往捷運科技大樓站(台北教育大學）還車，意外獲獎非常開心。感謝YouBike提供優質服務。

交通局表示，YouBike 2.0自今年5月8日正式啟用後，總站點已達679站，預計年底可達750站，明年年底達1200站目標。另為持續鼓勵民眾於疫情解封後使用YouBike，目前與微笑單車公司尚有2項慶祝活動正在舉辦，民眾有機會拿大獎。

交通局說，「我兩億騎趣臺北」 自110年10月7日起至11月6日止， 於北市租借YouBike(1.0或2.0皆可)公共自行車，每達10次即可獲得1次抽獎機會，將送出iPhone13(128G)、全聯禮券500元、YouBike運動提袋、YouBike 2.0造型悠遊卡、全家便利商店Let's Café冰經典拿鐵(大杯)等多項獎品，騎越多次中獎機率越高。

另外， 「台北YouBike小達人讚出來」，自110年10月7日起至10月21日止，於微笑單車官方Fb「YouBike大台北粉絲團」之活動貼文下方回覆試卷，即有機會抽中YouBike 2.0造型悠遊卡。