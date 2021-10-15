租市有地獲紓困未合理回饋惹議 北市府加強查察

北市府在疫情期間針對承租市有地業者，推出減租等紓困措施。議員發現租市有地的百貨、商場獲補貼卻未給櫃位減租金。北市財政局今天指出，將審查轉租回饋機制及加強實地查察。

中國國民黨籍台北市議員王浩發布質詢稿表示，台北市政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間針對承租市有地業者，推出減租、停租等紓困減免措施，經調資料發現，從去年3月至今，租金減免共約新台幣30億元。

他說，承租市有地的百貨、商場業者獲得租金減免後，卻未替旗下承租櫃位業者減租金，北市府紓困減免措施未能協助有實際需求店家。

台北市政府財政局對此發新聞資料指出，因應COVID-19疫情，市府推出紓困優惠及減免措施，民間機構（地上權承租人）有轉租行為，應提回饋計畫進行審查，並提供一定比例減收金額回饋給實際店家，比例不能低於50%，並要考量店家使用樓地板面積比例。

財政局表示，至於自行營業的民間機構，回饋金額不可超過營運使用樓地板面積為原則，減免金額要符合規定；個案部分，要經審查認定。

財政局指出，為落實紓困減免措施，除受理申請書面審查外，也有實地抽查機制。今年5月至9月間，疫情較嚴峻，為協助業者抗疫，實地抽查比例較低；疫情目前趨緩，將加強不定期實地查察及審查轉租回饋機制，保障轉租店家、民間機構及市民權益。