影／中和壽德公園改建滯洪池昨動工 民眾得知氣炸今陳抗

中和壽德公園改建滯洪池討論多時，新北水利局昨進場動工，讓得知的居民氣炸，並在今日號召在地居民陳抗，嗆聲水利局都未協調完成就貿然開工、罔顧在地民意。水利局雨水下水道工程科強調，該工程已經多次溝通，且涉及下游十幾個里民的生命財產安全，周圍多數里長都贊成，且工程完工後將成為美化後的新公園。

新北市府欲將中和壽德公園改建為兼具蓄洪功能的多功能公園，但與在地居民多次溝通後，仍有許多反對聲音。水利局在昨進場動工，有居民在得知後氣炸，今日號召民眾到場陳抗。

反對居民指出，水利局從去年3月會勘，直到今年7月為止，在地居民都沒被告知，也沒機會參與及反映意見，結果就已經決標並發包；之後兩次說明會共400多位里民到場表示反對，但水利局也都未協調，雙方未取得共識下仍貿然開工、罔顧在地民意。

反對居民還說，水利局透過新聞稿宣稱經多次溝通，壽德里多數里民已了解，且大部分民眾已接受，但實際上卻沒提出溝通證據及結果。

反對居民認為，壽德公園開闢至今僅約10年左右，政府對一塊地竟無完整規劃，淪於重複開發、浪費公帑，且壽德公園定位為紀念公園，對當地居民來說有有歷史情感和記憶，重新開發後將失去原有地景記憶。

反對居民質疑，壽德公園面積僅1.5公頃，超過一半土地劃入滯洪池規劃也僅0.9公頃，遠遠不及常見滯洪池幾十公頃規模，竟要負責滯洪85公頃土地，平均換算僅能滯洪1公分，於水患無補。

反對居民強調，壽德里人口老化，多三代同堂，未來滯洪池工程下挖3米，形成公園步道落差上下起伏，不適合老幼活動，且壽德里已40年未淹水，卻要為淹水的10里買單，居民無法接受，「難道真的只有壽德公園能當治水用地」？