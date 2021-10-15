快訊

東洋代理BNT破局爆內線交易 公司出面回應了

女童送保母家第二天「兩眼出血不治」 網紅鳳梨悲慟：好友一直哭

影／中和壽德公園改建滯洪池昨動工 民眾得知氣炸今陳抗

聯合報 / 記者李成蔭張睿廷／新北即時報導
新北市府欲將中和壽德公園改建為兼具蓄洪功能的多功能公園，但與在地居民多次溝通後，仍有許多反對聲音。水利局在昨進場動工，有居民在得知後氣炸，今日號召民眾到場陳抗。圖／民眾提供
新北市府欲將中和壽德公園改建為兼具蓄洪功能的多功能公園，但與在地居民多次溝通後，仍有許多反對聲音。水利局在昨進場動工，有居民在得知後氣炸，今日號召民眾到場陳抗。圖／民眾提供

中和壽德公園改建滯洪池討論多時，新北水利局昨進場動工，讓得知的居民氣炸，並在今日號召在地居民陳抗，嗆聲水利局都未協調完成就貿然開工、罔顧在地民意。水利局雨水下水道工程科強調，該工程已經多次溝通，且涉及下游十幾個里民的生命財產安全，周圍多數里長都贊成，且工程完工後將成為美化後的新公園。

新北市府欲將中和壽德公園改建為兼具蓄洪功能的多功能公園，但與在地居民多次溝通後，仍有許多反對聲音。水利局在昨進場動工，有居民在得知後氣炸，今日號召民眾到場陳抗。

反對居民指出，水利局從去年3月會勘，直到今年7月為止，在地居民都沒被告知，也沒機會參與及反映意見，結果就已經決標並發包；之後兩次說明會共400多位里民到場表示反對，但水利局也都未協調，雙方未取得共識下仍貿然開工、罔顧在地民意。

反對居民還說，水利局透過新聞稿宣稱經多次溝通，壽德里多數里民已了解，且大部分民眾已接受，但實際上卻沒提出溝通證據及結果。

反對居民認為，壽德公園開闢至今僅約10年左右，政府對一塊地竟無完整規劃，淪於重複開發、浪費公帑，且壽德公園定位為紀念公園，對當地居民來說有有歷史情感和記憶，重新開發後將失去原有地景記憶。

反對居民質疑，壽德公園面積僅1.5公頃，超過一半土地劃入滯洪池規劃也僅0.9公頃，遠遠不及常見滯洪池幾十公頃規模，竟要負責滯洪85公頃土地，平均換算僅能滯洪1公分，於水患無補。

反對居民強調，壽德里人口老化，多三代同堂，未來滯洪池工程下挖3米，形成公園步道落差上下起伏，不適合老幼活動，且壽德里已40年未淹水，卻要為淹水的10里買單，居民無法接受，「難道真的只有壽德公園能當治水用地」？

雨水下水道工程科回應，工程現在已經是進場施工狀態，並開始設置圍籬，為避免危險，也做園內斷電處理。雨水下水道工程科強調，該工程已經跟在地居民溝通好幾次，目前反對聲音小很多，事實上該工程涉及下游十幾個里民的生命財產安全，周圍十幾名里長都持贊成意見，希望大家能諒解，尤其公園改建完工後，不只有滯洪功能，還是美化後的新公園。

新北市府欲將中和壽德公園改建為兼具蓄洪功能的多功能公園，目前仍有居民持反對意見。記者張睿廷／攝影
新北市府欲將中和壽德公園改建為兼具蓄洪功能的多功能公園，目前仍有居民持反對意見。記者張睿廷／攝影

滯洪池 陳抗

延伸閱讀

竹北AI智慧園區公園夯 全區沒垃圾桶小心「電眼」

故宮南院資料中心空間優化工程啟動 下周封閉到年底

北市廢棄地下道改建為滯洪池 可容納718噸雨水

地價稅問題延宕多時 典寶溪D區滯洪池2期盼年底動工

相關新聞

北市也有124棟老舊建物 柯文哲：中央應修法強制設管委會

高雄城中城惡火燒出全台危老大樓問題，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今赴西寧國宅視察消防安全設施設備。柯受訪時表示，目前北市...

影／中和壽德公園改建滯洪池昨動工 民眾得知氣炸今陳抗

中和壽德公園改建滯洪池討論多時，新北水利局昨進場動工，讓得知的居民氣炸，並在今日號召在地居民陳抗，嗆聲水利局都未協調完成...

三重街道驚見路面塌陷封鎖中 請用路人繞道

新北市三重區福德北路與長元街交叉路口今天下午3時許驚傳路面塌陷，消防獲報趕往現場，發現福德北路上有一約莫16平方公尺大、...

新北有高危老舊社區？ 侯友宜：不可能拖那麼久不安檢

高雄城中城大火釀重大死傷，外界擔心人口第一的新北市狀況，新北市長侯友宜強調，新北有公安小組至少每兩週高層開會，並進行演練...

大稻埕情人節煙火秀周六登場 新北忠孝碼頭交管禁行

因疫情影響延後的台北市大稻埕情人節煙火秀，16日將在北市延平河濱公園登場，新北市端觀賞地點位於淡水河岸中興橋至台北橋堤外...

士北科招商土地和信義區差20倍？議員質疑市有地遭賤租

士林北投科技園區中的科技產業專用區T17、T18招商案，昨天順利決標，權利金44億。但台北市議員游淑慧上午在議會民政委員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。