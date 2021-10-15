到北海岸就像出國 北海潮與火點亮金山

璀璨的火光在金山中角灣國際衝浪基地沙灘上閃耀登場，點亮了北海岸的夜晚，市長侯友宜14日為「2021北海夜金閃閃─北海潮與火」揭開序幕，力邀大家十月底之前，來訪金山「北海潮與火」，感受北海夜金閃閃的無限魅力。

市長侯友宜說，到北海岸就像出國，而金山就是串起北海岸最重要的珍珠，連續幾週金山晚間好熱鬧，「北海潮與火」藝術展演，在中角灣國際衝浪基地、磺港漁港社區、中山溫泉公園都有精彩的光影藝術饗宴，其中除了朱銘美術館邀請的藝術家，還有攜手在地學校以金山蹦火仔與溫泉為發想的各式創作呈現。

朱銘美術館館長賴素鈴指出，繼2020年與新北市景觀處聯手推出北海夜金閃閃─「光，和＿作用」活動，廣受好評，今年再次攜手舉辦「北海潮與火」藝術展演活動，以超過百年歷史的金山蹦火仔和溫泉為發想，邀請9位藝術家創作參展，引進在地學校參與，與「金山高中」及「金美國小」學生合作，共同展出12件作品，透過夜晚的光影裝置，融合傳統與現代，邀請大家來金山欣賞藝術之美、也歡迎來參觀朱銘美術館。

金山區長廖武輝表示，「北海潮與火」藝術展演活動，市府與朱銘美術館攜手為金山打造的夜間藝術光影活動，以超過百年歷史的金山蹦火仔和溫泉為創作發想，邀請藝術家創作參展，其中最特別的是還有與在地學校「金山高中」及「金美國小」學生合作，作品分別在中山溫泉公園以及磺港漁港社區展出，活動自即日起到10月31日止，每天晚上五點到九點有光影藝術展演，每周六還有手作工作坊，歡迎喜愛夜間絢爛光影民眾，到金山一賭北海夜金閃閃的無限魅力。