板橋診所登錄誤植過期疫苗 新北：已修正
新北市府衛生局今天表示，板橋的劉宜光診所為市民接種AZ疫苗後，登錄作業時，誤植為過期批號，經通知後已修正，實際上沒有接種過期疫苗情形，不影響民眾權益。
新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明直播，今天下午在市政府舉行，包括新北市長侯友宜、副秘書長朱惕之、市府衛生局副局長高淑真等人參加。
高淑真在會中表示，新北市合約醫療院所劉宜光診所10月7日接種AZ疫苗49人，施打疫苗批號為「D017A」，有效日期民國110年11月30日。
她說，診所10月13日接獲衛生福利部疾病管制署通知，該診所登錄作業時，將49人的批號誤植為過期批號「K004C」，有效日期110年10月3日。
高淑真表示，診所接獲通知後，14日已修正為正確批號，並沒有市民接種過期疫苗的情形，也不影響民眾權益。衛生局同時提醒轄內合約院所，落實疫苗庫存管理作業，及確認相關登錄作業。
侯友宜在直播中表示，新北市這個月以來幾乎零確診，疫情穩定。這段時間民眾大量接種疫苗，呼籲市民有預約成功就要如期施打，以大幅提升疫苗覆蓋率。適逢週末，若要到各風景區休閒，還是注意防疫。
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