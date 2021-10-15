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淡水第三公墓年底遷葬完成 里長爭取設停車場

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區第三公墓目前正在進行遷葬，義山里長希望能夠在遷移之後，設置停車場，補足活動中心的停車需求。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區第三公墓目前正在進行遷葬，義山里長希望能夠在遷移之後，設置停車場，補足活動中心的停車需求。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區義山里市民活動中心，在107年底盛大啟用，是新北市最大間，也是最美麗的活動中心之一，除了外觀非常具有特色外，佔地達3千坪多空間，但義山里長葉水金說，這裡唯獨停車場車位不夠，只有12個停車位，因此在奎柔山路對面有一處第三公墓，目前正在進行遷葬當中，里長也希望能夠在遷移之後，爭取設置停車場，來補足活動中心的停車需求。

義山里長 葉水金表示，第三公墓在靠近淡金路與奎柔山路的這一側，大約有八百多坪的範圍，原本有1百多個墓位，現今年初開始進行遷移，但原本要在六月就完成，因為疫情而延後，目前剩下不到50個墳墓，在年底前就會遷移完成。

淡水區長 巫宗仁表示，在遷移之後，將會由新北市交通局來進行停車場的施工作業，而公所這邊也會全力的來協助這次的遷葬及改建作業。而據了解進度順利的話，將會在明年四月前，就可以將停車場設置完成，里長也希望可以增加停車位，不僅是可以提供來活動中心的市民使用，鄰近淡金路也可以帶動地方繁榮，解決淡金路臨時停車造成塞車等問題。

停車場 淡水

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