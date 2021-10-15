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流星劃過淡水千手觀音聖像夜空 廟方即時影像補捉

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
由觀音廟的即時攝影機，補捉到流星劃過巨大的千手觀音座佛像的後方，也被廟方視為吉祥的徵兆出現。 圖／紅樹林有線電視提供
由觀音廟的即時攝影機，補捉到流星劃過巨大的千手觀音座佛像的後方，也被廟方視為吉祥的徵兆出現。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水山區，不少人可以看到有一座大佛佇立在山林間，而這就是淡水緣道觀音廟，所建的「千手千眼觀世音菩薩坐佛聖像」，在108年九月，也成功挑戰，締造金氏世界紀錄TM稱號「最大鋼製雕塑」。而廟方在10月10月7日星期四早上5點，由觀音廟的即時攝影機，補捉到流星劃過巨大的千手觀音座佛像的後方，也被廟方視為吉祥的徵兆出現。

緣道觀音廟主委 黃錦春表示，由於今年考量疫情警戒，信眾無法到現場參拜，緣道觀音廟架設機器在YOUTUBE直播，突破時空限制，信眾隨時可見觀世音，讓內心獲得平靜與撫慰，卻因此補捉到流星與觀音聖像的罕見畫面，而這顆流星經過美國天文專家Thomas Dorman確認是來自御夫座δ流星雨（Delta Aurigids），根據其大小和飛行速度研判，應該不太可能有燃燒剩餘的隕石留下，如果有，落點應該在台灣東邊的太平洋海上。

淡水‧千手觀音」是全球首座以「千手千眼觀世音菩薩坐佛」為形象的主體建築，總高56公尺。由不鏽鋼精鑄、鈦金屬鍍膜的千手觀音坐佛聖像，高30.3公尺、寬35.9公尺，巍巍端座在「千手法輪盤」以及帶有「蓮花座」設計的四層樓基坐上，莊嚴宏偉，氣勢磅礡。緣道觀音廟主委 黃錦春表示，流星（火球）的捕獲在台灣是非常罕見的事件，由於台灣很少有一直對準夜空的攝影機，因此這次捕獲流星可說是相當難得。

淡水

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