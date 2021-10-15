辦水保及設計 汐止湖興活動中心拼明年動工

真的等好久，汐止區的湖興市民活動中心終於有新進展，之前雖然好不容易找到大公雞公園旁的國有地，不過，因為要撥用還要做申請水土保持，以及爭取經費，拖延了一點時間，現在好消息是，順利的話，預計明年可以動工。

湖興里長郭書成表示，里內戶籍人口有6400人，但實際居住人口大約有八千多人，然後其實是一個跟外面的里是有點隔絕的地方，但是都沒有室內可以聚會的公共空間，不論是辦活動或是老人日常生活，都沒有居民可以去的去處，所以，就很需要活動中心凝聚居民的感情，可以聚在一起活動。

新北市議員白珮茹指出，湖興市民活動中心從民國106年開始，歷經這已經是第二任的里長，主要是這塊地是國有地，又有都市計劃外有水保的問題，水保通過後還有各種產權的移撥，由市府民政局召開轉移的協調會，而現在水保工程終於開工。

白珮茹說，主要是因為這幾個月來物價的波動，所以，流標了好多次，在汐止區公所的協助下，終於完成了招標的期程，目前整個水保計劃已經動工了，也希望在明年三月之前，建照可以順利的拿到，讓湖興市民活動中心可以動工，因為，湖興里戶籍將近七千的人口，是一個非常大的社區，很多公共事務如果有一個地方可以討論，附近鄉親們也有一個活動的空間，希望大家的配合，讓活動中心可以早日完工。