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上百種多肉植物 汐止智慧溪畔添綠意美感

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
利用智慧溪畔旁的髒亂地，汐止區大同里進行綠美化，其中規劃出了多肉植物區，裡頭至少上百種的多肉植物。 圖／觀天下有線電視提供
利用智慧溪畔旁的髒亂地，汐止區大同里進行綠美化，其中規劃出了多肉植物區，裡頭至少上百種的多肉植物。 圖／觀天下有線電視提供

妝點環境綠美化可以更有創意，利用智慧溪畔旁的髒亂地，汐止區大同里進行綠美化，其中規劃出了多肉植物區，是由里內一位平時就很喜歡種多肉植物的志工進行培育、還有照顧澆水，裡頭至少上百種的多肉植物，還利用一些廢棄物做裝飾，成了一件件的園藝作品。

入口處是用廢棄木板標示出大同里多肉植物區，就好像一處戶外園藝展示空間，從無到有，再到現在有著上百種多肉植物，都是由大同里志工陳小姐一手打理，平時除了照顧澆水，還利用一些廢棄物做裝飾，讓多肉植物變成一件件園藝作品，里民說，很喜歡到這裡走走，看起很賞心悅目，也很療癒。

多肉植物志工陳玉玲強調，一開始打造這個多肉植物園區，是以資源回收再利用的想法去經營，除了種不同種類的多肉植物，也使用像是破損的馬克杯、或是破掉的花盆切割後做造景，也會把家裡不用的茶壺拿過來做裝飾，會加分加很多，幾乎都是資源回收再利用，不需要再額外花錢。

陳玉玲說，這半年來，多肉植物越種越多，品種已經數不清，不斷植栽培育，特別介紹一款星星王子是自己非常喜歡的，因為，前前後後已經種了好多盆，但唯獨在這個區域它活了，而且越長越好，另外，有一款蕾絲姑娘也很有特色，放在入口處特別吸晴，很喜歡這個園區，也很有成就感，尤其開始玩多肉植物後就迷上了，尤其平時是做業務工作的，接觸多肉植物可以釋放身心靈，是很療癒的，也很樂意和大家分享。

大同里長黃翠華表示，多肉植物區是位在智慧溪的左岸，這個園區很多都是利用大家廢棄的木頭、盆器或是植物，和多肉植物組合起來成為大同里的多肉植物區，很感謝志工揮灑他們的汗水經營，多肉植物真的很值得細細品味，一盆裡面就是一個世界，歡迎大家到大同里來欣賞。

多肉植物 園藝

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