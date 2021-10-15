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新北市秀淡蘭古道美學 推限量生態徽章地圖掛布

中央社 / 新北15日電

淡蘭古道南路整修完成，新北市政府觀光旅遊局今天推出雙扇蕨、斯文豪氏赤蛙等限量生態系金屬徽章及淡蘭全線地圖掛布，展現古道豐富純淨生態，並讓健行充滿美學。

新北市政府觀光旅遊局長蔣志薇今天接受中央社記者訪問表示，淡蘭古道南路7條登山步道已整建完畢，分別為大坑外股步道、石碇外按古道、烏塗溪步道、四分子古道、獵狸尖步道、碧湖保線路及四堵古道，範圍從深坑區至坪林區。

她說，淡蘭古道南路整修內容，包含清理路徑、統整指標系統、休憩展望平台、排水設施、營造出入口節點等，提供遊客、山友更舒適、安全及友善健行環境。

配合整修完成，蔣志薇表示，推出2款限量周邊商品，分別是淡蘭生態徽章組、淡蘭全線地圖掛布，都是值得保存的紀念小物；另外，推出手冊與地圖指南記錄沿途人文故事，也讓古道健行充滿美學。

生態系金屬徽章精選5種代表性的動植物，設計師黃苡蓁告訴中央社記者，雙扇蕨、鳥巢蕨是古道特殊性植物，珍貴稀有野生動物食蟹獴是評估溪流環境的指標物種之一，有食蟹獴棲息與活動的溪流區域，代表此區環境污染程度低、開發建設較少。

黃苡蓁說，山羌、斯文豪氏赤蛙等都代表淡蘭古道豐富與潔淨的生態環境，她們踏勘後選擇這5種代表性動植物為設計主軸。

設計師官佩萱告訴中央社記者，導覽地圖與精裝指南封面，是她在勘查獵狸尖步道後發現石碇千島湖的美景，於是搭配茶園景觀、台灣油杉為代表性圖案。金屬徽章搭配淡蘭手繪風地圖掛布，具收藏價值，也讓古道走進生活。

蔣志薇表示，淡蘭古道網站提供一站式服務的旅遊資訊，建議戶外活動的行前裝備，一直受到設計界及登山界的好評。

蔣志薇指出，改版的新北市觀光旅遊網，納入淡蘭古道網站，蒐羅中路、南路特色的北勢溪、千島湖及茶園風光，轉化為專屬的飛覽互動地圖及主視覺，各類路段、達人遊程、影音紀錄都在其中。

淡蘭古道

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