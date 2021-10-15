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新北7棟超過30年住商大樓 消防局承諾一周完成相關安檢

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市消防局長黃德清表示，新北總計有7棟超過30年以上的住商大樓，已從昨天開始進行公安稽查，會在一周內完成安檢。記者江婉儀／攝影
新北市消防局長黃德清表示，新北總計有7棟超過30年以上的住商大樓，已從昨天開始進行公安稽查，會在一周內完成安檢。記者江婉儀／攝影

高雄城中城惡火造成多人傷亡，全台關注老舊大樓公安問題。新北市議員何淑峯、林銘仁、李余典今天在議會針對相關議題質詢，新北市消防局長黃德清表示，新北總計有7棟超過30年以上的住商大樓，已從昨天開始進行公安稽查，會在一周內完成安檢

何淑峯指出，新北針對類似「城中城」的個案有無管理機制；林銘仁說，消防局應該要挑可能會發生公安問題的地方進行安檢並落實稽查沒進行公安申報及管委會的大樓，才能防患未然；李余典則表示，消防局落實公安消防檢查，不能袒護。

黃德清指出，新北11樓以上、下面是商業區、上面是住宅的共有90棟，針對這些場所，消防局要求每半年須進行消防安全設備檢修申報及自衛消防編組；工務局則要求每年要進行公安申報；另外針對未設管委會的大樓，黃德清表示，都會去輔導成立管委會，也會在一周內針對新北30年以上的7棟住商大樓完成相關安檢。

公安 安檢

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