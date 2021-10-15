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疫苗不良反應成「第二劑孤兒」 北市：將開特別門診

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

台北市議員耿葳接獲里長陳情，有民眾在7月29日接種完AZ疫苗後出現血栓，通報後還有拿到疾管署的「COVID-19疫苗接種嚴重不良反應通報紀錄」證書，但至今已超過10周，卻找不到任何可以預約混打的方式，讓這些第一劑不良反應的民眾恐怕成為打不到第二劑疫苗孤兒。對此，北市衛生局指出，對於出現不良反應者，北市會開醫院的特別 門診，等媒合好醫院後會再對外說明。

耿葳說，經過她詢問衛生局，目前1922平台，確實無法讓有不良反應的民眾進行混打預約，而台北市衛生局也曾致電詢問疾管署，卻得到建議民眾自己去有旅遊門診的醫院詢問，或是去預約其他種類疫苗殘劑的答案。

耿葳表示，中央流行疫情指揮中心8月30日及台北市政府衛生局8月31日都有函示，針對第一劑COVID-19疫苗接種後如發生嚴重不良反應者，請民眾應先就醫，如後續需以不同廠牌接種者，可就個案提供之接種後不良反應就醫診斷證明書或健康服務中心核發之嚴重不良事件紀錄，經醫師評估後擇適宜可供應之廠牌完成第二劑接種，建議依原第一劑疫苗廠牌之接種間隔，完成第二劑。

她說，既然有函示，就要有相關的指引，但實際上這些第一劑出現嚴重不良反應的民眾，要去哪邊混打？怎麼預約混打？都不清楚也不知道，這無疑不是讓民眾在不良反應的陰影下感到恐懼，更要面對不知道去哪邊預約混打而煩惱與無助。

圖／議員耿葳提供
圖／議員耿葳提供

衛生局 AZ疫苗 混打

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