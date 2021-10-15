新北推多元都更重建方案 已核准近500案

高雄城中城大樓火災造成多人死傷，新北市城鄉局長黃國峰表示，新北從2019年起推動都更3箭政策，截至今年統計，新北市危老、防災及一般都更等多元都更重建方案核准已將近500案，多元都市更新申請案件成長2.78倍。市府進一步盤點30年以上住商混合大樓共計7棟，後續將列為重要輔導標的，由市府輔導社區辦理危老及防災都更重建，以避免相關災害發生。

黃國峰表示，針對危老屋提供防災系列解決方案，並全國首創挺安全海砂屋鑑定、防災建築再生自治條例，限期拆除給予定額容積獎勵，並建立新北市特有多元都更機制，喚起新北市民重視居住安全，環境不能成為公共安全死角。

都更處表示，跟2019年建設條例前相比，申請都更的比例低，原因包含都更面積限制、民眾對建商不信任等，後來中央修法條件隨之放寬，也有「危老都更大爆發」的現象，為了增加民眾對於都更的信任，新北也成立住都中心，由公權力介入協調，並增加都更獎勵等誘因，增加民眾都更意願。

都更處表示，都更三箭政策提供多元都更機制，市民可依基地條件自行選擇最佳都更方式，市民只要有居住安全疑慮，可立即向市府申請防災都更（新北市政府處理防災型建築加速改善要點）、危老重建、一般都更、簡易都更等多元都更方案進行重建，相關資訊可至新北市政府都市更新處網站宣導專區查詢。