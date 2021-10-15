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新北持續零確診！ 侯友宜盼大幅提高疫苗覆蓋率

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，現在疫情相對穩定，各地也在大量接種疫苗，呼籲有預約的民眾都能如期接種，希望能大幅提高覆蓋率。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜表示，現在疫情相對穩定，各地也在大量接種疫苗，呼籲有預約的民眾都能如期接種，希望能大幅提高覆蓋率。記者李成蔭／攝影

本土持續+0，新北市長侯友宜表示，現在疫情相對穩定，各地也在大量接種疫苗，呼籲有預約的民眾都能如期接種，希望能大幅提高覆蓋率。另外，他也呼籲，民眾周末出遊時仍要做好防疫措施，市府也會依照人潮儀表板做好相關人流控管。

侯友宜表示，新北市今日新增確診案例0人，居家隔離列管數52人，可解隔離數5人，整體疫情相對穩定，而這段時間各地都在大量接種疫苗，呼籲有預約的民眾都要如期去接種，希望能大幅提高疫苗覆蓋率，同時特別謝謝市民在這段期間配合防疫。

侯友宜強調，民眾在周末時，若要到各地風景區走走，請記得還是要把防疫做好，遵照防疫相關規定，市府也會依照人潮儀表板做好相關人流管控，希望一步一腳印持續把疫情守好，大家一起努力。

侯友宜 疫情

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