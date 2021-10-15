北市滿65歲長者第2劑莫德納 16日起開放預約

台北市副市長蔡炳坤今天宣布，7月16日前已接種第1劑莫德納疫苗的65歲以上長者及55歲以上原住民，明天起可在台北市預約系統預約施打，此次有逾8萬劑的量能，主要在社區診所接種。

蔡炳坤今天在台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會上表示，前兩天安排68歲以上長者在花博爭豔館接種第2劑莫德納疫苗，但人數相當多、動線沒有規劃好，造成大家排隊等候，要向長者們致歉。

蔡炳坤說，市府深切檢討，認為讓長者集中到花博施打疫苗確實有所不便，因此對於在7月16日以前已接種第1劑莫德納、已經可以施打第2劑莫德納的65歲以上長者及55歲以上原住民，將安排到社區診所就近接種。

他表示，只要是在台北市設有戶籍或是第1劑在台北市接種的符合資格對象，可以在明天上午9時到下午5時以及17日上午9時到中午12時上台北市COVID-19疫苗接種預約系統，預約22日到27日施打，此次共準備逾8萬劑的量能。

至於無法上網預約施打的長者，蔡炳坤說，可以在19日及20日的上午8時30分至中午12時及下午1時30分至下午5時打電話到各區公所登記，將安排在22日到27日接種，希望在27日前就能讓所有需要接種第2劑莫德納的長者都順利接種。

此外，蔡炳坤指出，有369名符合校園BNT接種計畫但尚未接種也沒有上網預約施打的同學，已經造冊並協調聯合醫院仁愛院區安排在明天接種。