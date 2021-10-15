如何面對最大批疫苗施打？ 新北不會同時開打多種疫苗

第12輪疫苗被稱為史上最複雜，新北衛生局副局長高淑真強調，新北為避免資訊混亂，原則上都以同天同診次只施打一種疫苗為主，接種站同時段也只施打一種疫苗。另外，傳出新北疫苗出現批號誤植事件，她也表示，中央已經通知施打診所修正，正確批號是沒有過期的，所以也不影響民眾權益。

中央第12輪疫苗接種有多種疫苗同時開打，被外界認為是史上最為複雜的一輪疫苗施打工作，也讓外界關心人口第一的新北市該如何因應。高淑真說明，新北為避免資訊混亂，原則一直都是同一天、同一診次只施打一種疫苗；在接種站時，同時段也只會施打一種疫苗。

另外，針對新北有疫苗批號誤植情形，高淑真解釋，新北板橋的劉宜光診所在7日施打AZ疫苗49人，施打疫苗批號均為「D017A有效日期110年11月30日」，市府在13日接獲疾管署通知，該診所登錄作業時，將49人的批號誤植為過期批號「K004C有效日110年10月03日」，並立刻通知診所做修正目前已經修正完畢，因此沒有施打過期疫苗的情形，也不影響民眾權益。