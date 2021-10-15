快訊

東洋代理BNT破局爆內線交易 公司出面回應了

福原愛失婚後連公司也倒？驚傳20年好友辭職閃人

如何面對最大批疫苗施打？ 新北不會同時開打多種疫苗

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導

第12輪疫苗被稱為史上最複雜，新北衛生局副局長高淑真強調，新北為避免資訊混亂，原則上都以同天同診次只施打一種疫苗為主，接種站同時段也只施打一種疫苗。另外，傳出新北疫苗出現批號誤植事件，她也表示，中央已經通知施打診所修正，正確批號是沒有過期的，所以也不影響民眾權益。

中央第12輪疫苗接種有多種疫苗同時開打，被外界認為是史上最為複雜的一輪疫苗施打工作，也讓外界關心人口第一的新北市該如何因應。高淑真說明，新北為避免資訊混亂，原則一直都是同一天、同一診次只施打一種疫苗；在接種站時，同時段也只會施打一種疫苗。

另外，針對新北有疫苗批號誤植情形，高淑真解釋，新北板橋的劉宜光診所在7日施打AZ疫苗49人，施打疫苗批號均為「D017A有效日期110年11月30日」，市府在13日接獲疾管署通知，該診所登錄作業時，將49人的批號誤植為過期批號「K004C有效日110年10月03日」，並立刻通知診所做修正目前已經修正完畢，因此沒有施打過期疫苗的情形，也不影響民眾權益。

AZ疫苗 衛生局

延伸閱讀

日外相：打算第6度提供台灣COVID疫苗

莊人祥：月供百萬劑疫苗 莫德納拚年底前全到貨

北市醫院誤植疫苗批號 柯文哲嗆：登錄系統誰設計的？

3醫院誤植540筆疫苗批號 莊人祥祭防呆1診所1種疫苗

相關新聞

士北科招商土地和信義區差20倍？議員質疑市有地遭賤租

士林北投科技園區中的科技產業專用區T17、T18招商案，昨天順利決標，權利金44億。但台北市議員游淑慧上午在議會民政委員...

北市減租挨批 議員：只肥二房東、錢進財團口袋

疫情期間，台北市政府針對承租市有房地的業者祭出減租、延租、停租，租金減免幅度達五至七成，總金額約30億，但市議員王浩發現...

林口轉運站今起試營運 議員：應設公車專用道避免塞車

位於機場捷運林口A9站北側的林口公車轉運站今天（15日）起試營運，一早就有不少要到北市上班的民眾搶先來排隊等候首班車，在...

新北有高危老舊社區？ 侯友宜：不可能拖那麼久不安檢

高雄城中城大火釀重大死傷，外界擔心人口第一的新北市狀況，新北市長侯友宜強調，新北有公安小組至少每兩週高層開會，並進行演練...

北市也有124棟老舊建物 柯文哲：中央應修法強制設管委會

高雄城中城惡火燒出全台危老大樓問題，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今赴西寧國宅視察消防安全設施設備。柯受訪時表示，目前北市...

大稻埕情人節煙火秀周六登場 新北忠孝碼頭交管禁行

因疫情影響延後的台北市大稻埕情人節煙火秀，16日將在北市延平河濱公園登場，新北市端觀賞地點位於淡水河岸中興橋至台北橋堤外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。