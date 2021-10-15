北市莫德納第二劑接種 明天早上9點開始預約
65歲以上長者即將接種莫德納第二劑，台北市長蔡炳坤下午在防疫記者會中宣布，市民65歲以上長者，以及55歲以上原住民，準備明天早上9點開始預約莫德納第二劑。
蔡炳坤說，北市用一天半時間，也就是明天周六早上9點到下午5點、周日早上9點到中午12點，北市準備8萬多預約量，接種時間在10月22日至27日。
蔡炳坤表示，為讓全部65歲長者就近到各診所去接種，全市65歲長者可就近接種，設籍台北市或外縣市者，或第一劑在台北市接種者都可預約。
蔡炳坤說，這兩天花博接種疫苗情況，經過深切檢討，讓長者去花博接種，有所不便，所以這次全部規畫者長到北市200多個合約診所就近接種。
另外，里長提醒，有市民有數位落差，無法預約。蔡炳坤表示，這次年齡層降至65歲，若沒有在明後兩天上網預約，不用擔心，民政局提供服務、下周二、三，19日、20日兩天整天，會讓12區的區公所開放電話預約，在22日至27日安排接種。
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