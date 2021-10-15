新北有高危老舊社區？ 侯友宜：不可能拖那麼久不安檢

高雄城中城大火釀重大死傷，外界擔心人口第一的新北市狀況，新北市長侯友宜強調，新北有公安小組至少每兩週高層開會，並進行演練及檢查，複檢沒改善者一定強制執行，不可能拖很久都不安檢；消防局副局長李清安也說，新北每年針對轄區高危險地區進行演練，今年都已辦理完成，確保轄區救援能力。

高雄城中城失火震驚各界，外界關注大樓只因為停業沒做使用，就可以19年沒在建管單位列管名冊內，一樓及二樓也因為設有柵欄而無需安檢，引發民眾疑惑與不滿。

侯友宜說明，新北常年來都有個公安小組，每一到兩周最少會有一次由高層開會，並針對公安相關問題全力處理，尤其這些涉及到公安、消安及相關演練，都有照正常狀況來實作。

侯友宜強調，在公安的演練中，都會在時間內要求複檢，若沒有改善，該強制執行或拆除的就照辦，新北不可能拖那麼久的時間都不做安檢，否則一定會有所疏漏，所以一定在體制上要求公安標準嚴格執行，希望不要有公安死角的發生。

李清安表示，市府每年都會針對轄區內搶救困難的地區進行實兵演練，今年都已經辦理完成；另外，新北7個大隊，每隊都針對轄區內老舊、高風險的大樓進行示範演練，來提升轄區救援能力。